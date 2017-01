Storsatsing på Kanariøyene

– Dette er en god investering. Hotellmarkedet på Gran Canaria er godt og interessen for øya er økende, sier administrerende direktør Lars Wenaas til Sunnmørsposten.

Det nye hotellkomplekset ligger i byen Mogan på sørvestkysten av den populære turistøya.

Hotellet ligger bare en kort spasertur fra strandpromenaden, like ved et stort kjøpesenter, og med flere andre hotell i nabolaget.

422 rom

Hotellkomplekset er på 40.000 kvadratmeter og har hele 422 rom og suiter. Gjestene kan i tillegg velge mellom tre restauranter, tre badebassenger, baner for ballspill og klatrevegg.

Radisson Blu-kjeden skal ha ansvaret for driften av hotellet. Ifølge Lars Wenaas har hotellnæringen på Gran Canaria 80 prosent belegg.

Wenaas-gruppen hadde allerede før den siste storsatsingen etablert et fotfeste på øya med et leilighetshotell i utkanten av Arguineguin. Det siste ble åpnet i 2012 og alle leilighetene er for lengst solgt.

– Vi ser på mulighetene, og er ikke fremmed for å gjøre nye investeringer på Gran Canaria, sier Lars Wenaas til Sunnmørsposten.

8.282 rom

Wenaas-gruppen eier nå 24 hotelleiendommer med til sammen 8.982 rom. Leieinntektene er årlig på ca. 800 millioner kroner.

Konsernets strategi er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer, har god lokalisering og har mer enn 200 rom. Hotellene skal være ledende på kvalitet og service i sitt segment, opplyser konsernet på sine nettsider.

I tillegg til hotelleiendommene er Wenaas-gruppen også engasjert i shipping og alpinanlegg. Konsernet eier blant annet Bjorli Skisenter AS, Vassfjellet Skiheiser AS og Oppdal Skisenter.