Nominert til prestisjepris

Romsdalsmuseets «Krona», som er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter, er nominert prisen Mies van der Rohe Award 2017 - European Union Prize for Contemporary Architecture.

Reiulf Ramstad har også tegnet blant annet Tindesenteret, Trollveggen besøkssenter og Trollstigplatået.

- Det er den mest høythengende prisen for et enkelt byggverk. Det er veldig hyggelig å bli nominert. Det er en bekreftelse på at bygget vekker nysgjerrighet og interesse, og blir sett på som kvalitativt. At nominasjonen kommer fra utlandet, gir en ekstra dimensjon, sier Ramstad til Romsdals Budstikke.

Han ble nominert til samme pris for Trollstigplatået. Totalt er 356 arbeid fra hele Europa nominerte til prisen.