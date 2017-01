Færre saker i 2016

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt 216 saker i 2016.

Av disse er det vold, trusler, besøksforbud, dokumentforfalskning, familievold, familietvister og økonomiske konflikter som dominerer. Det opplyser konfliktrådet i en pressemelding.

– Det samlede sakstallet viser en nedgang fra året før med 17 saker. Sakene fordeler seg på 103 straffesaker og 122 sivile saker, sier leder Inger Lise Sevaldsen.

I alt har 263 personer vært involvert i sakene som Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt i år. Antall personer fordeler seg på 77 kvinner og 186 menn. Flest er i alderen 15 til 18 år, samt i alderen 26 til 50 år.

Hjelper ungdommene

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

– Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der lovbryter møter de som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. I løpet av 2016 har to ungdommer i Nordmøre og Romsdal fått ungdomsstraff, mens seks har fått ungdomsoppfølging.