Avslutter etterforskningen

Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen i saken der en 87 år gammel mann ble funnet død i Gjemnes 2. juledag.

- Det er intet som tyder på at mannen har blitt utsatt for en straffbar handling. Basert på grundig og bred etterforskning finner politiet det naturlig at mannen døde av naturlige årsaker, og at han deretter havnet i vannmasser som til sist førte ham i avløpskummen. Det var på tidspunktet for leteaksjonen store vannmasser på stedet, opplyser politiet.

Dødsfallet ble først omtalt som mistenkelig, og ba om tips.