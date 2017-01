Tre vogntog stod fast

På E136 ved Verma kjørte tre vogntog seg fast tirsdag kveld.

Både ansvarlig for vegvedlikeholdet og politiet rykket ut til stedet er på stedet.

Politiet opplyste at øvrig trafikk kommer seg forbi.

- Et vogntog har bestilt bilberging, de andre to kommer seg nok videre etter at kjettinger er lagt på, opplyste politiet i 19.15-tida.

I 20-tida avsluttet politiet på stedet. Da hadde to av vogntogene kommet seg videre, mens det siste ble hjulpet med bilberging. Vegen er nå åpen.