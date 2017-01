Tre vogntog står fast

På E136 ved Verma har tre vogntog kjørt seg fast tirsdag kveld.

Både ansvarlig for vegvedlikeholdet og politiet er på stedet.

Politiet opplyser at øvrig trafikk kommer seg forbi.

- Et vogntog har bestilt bilberging, de andre to kommer seg nok videre etter at kjettinger er lagt på, opplyser politiet.