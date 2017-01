- Da skal så godt som alle ha fått strømmen tilbake på Sørsida av kommunen. Status nå like før kl 12 er at noen få abonnenter fortsatt mangler strøm; i Ytre Hjelvik og på Øvre Våge. Vi jobber sjølsagt så raskt vi kan for å gi disse kundene strømmen tilbake, opplyser markedssjef Lars SMisethjell i Rauma Energi.

Et lynnedslag sørget tirsdag formiddag for at strømmen ble borte på Sørsida; fra Raknem til Skare, samt hele trafokrets Ytre Hjelvik.

Strømmen forsvant like før klokka 10.

- Nå er det strømløst fra Skjelbostad i Innfjorden og helt ut til Vestnes grense. Vi har ennå ikke lokalisert feilen, men vi har mannskap ute som jobber med å finne feilen og begrense omfanget av den, sa driftsjef Ørger Thokle like før klokka halv elleve.

Klokka 11.10 kunne Rauma Energi meldte at det nå er strømløst på strekningen Raknem – Skare, samt trafokrets Ytre Hjelvik.

- Feilsøking pågår. Prøvekoblinger kan medføre flere utfall, sa Rauma Energi