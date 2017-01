Meningsmålingen ble presentert på en pressekonferanse på Seilet i Molde klokka 15.

I romjula ble det gjennomført en meningsmåling om hvordan innbyggere i sju kommuner forholder seg til Møreaksen kontra Romsdalsaksen.

For samtlige respondenter, ble resultatet Romsdalsaksen 43 %, Møreaksen 36 % og Vet ikke/ingen mening 21 %.

- Det er enormt bra, sier Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS.

Flertall for Romsdalsaksen

- Det er et flertall for Romsdalsaksen i Romsdal. Og at det et flertall for Romsdalsaksen i alle partier unntatt Høyre, KrF, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, sa Roar Teige i Norstat, som har gjennomført undersøkelsen.

- Det er spennende at så mange i Rauma foretrekker Romsdalsaksen, sa Terje Tovan, kommunepolitiker i Molde, som har vært en pådriver for å få gjennomført undersøkelsen.

I Rauma er det 67 prosent som foretrekker Romsdalsaksen, 13 prosent foretrekker Møreaksen og 20 prosent vet iikke.

- De kommunene i Indre Romsdal, som ligger lengst unna Møreaksen i trase, mener vel at de er mest tjent med Romsdalsaksen, sa Tovan.

Vil ha fakta på bordet

- Hvorfor lager dere denne undersøkelsen?

- For min del og en del andre som står bak dette, og som av uliker årsaker ikke ønsker å bli navngitt, så er målet at jeg er interessert i fakta, sa Tovan. - Det har vært så mye synsing fram og tilbake. Det er stor interesse for å finne et godt alternativ til Møreaksen. Det har fått fart i det siste. Romsdalsaksen kom med illustrasjoner av et prosjekt. Men det jeg tror virkelig har fått folk til å tenke seg om, nemlig at det kan bli fem mil i tunnel mellom Molde og Moa i Ålesund. Tenkt dere om. I dag er det 47,5 km. fra Moa-skiltet til Furnes ferjekai. Og null meter tunnel.

- Jeg skjønner veldig godt at folk får vondt i magen av ti mil tur-retur Molde-Ålesund, sa Tovan.

Molde uten Møreaksen på Facebook har et medlemstall på 2.700.

Kritisk til Helge Orten

Tovan er meget kritisk til stortingsrepresentant Helge Orten (H) kamp for Møreaksen:

- Helge Orten går ut i avisene og skremmer folk, sa Tovan.

- Målet for Romsdalsaksen AS er å få Statens vegvesen til å vurdere Romsdalsaksen som fjordkryssingsalternativ, sa Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS. Ifølge ham skal Romsdalskasen fra Hjelvika til Hjelset koste 13,5 milliarder kroner.

- Vi mener vi har gjort en god jobb med kostnadsberegninger, sier Frode Gjelstenli i Romsdalsaksen AS.

I meningsmålingen er det gjennomført 1.000 intervju i Molde, Fræna, Nesset, Rauma. Vestnes, Midsund og Aukra. Antall respondenter er vektet etter antall innbyggere i kommunene.