Nyttårsfest endte med slåsskamp

Politiet fikk melding klokka 03.15 natt til 1. nyttårsdag, om at det hadde brutt ut slåsskamp mellom flere personer på samfunnshuset i Innfjorden. – Det var nok en kaotisk fest. Noen hadde fått knust frontruta på bilen sin, en vindusvisker ble revet av politibilen, og folk sa at en person skal ha fått flere spark og slag under slåssing. Vedkommende hadde dratt fra stedet da politiet kom, forteller leder ved politiets operasjonssentral i Kristiansund, Øyvind Sund.