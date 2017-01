Bilen ble ødelagt av skadedyr

Paret bor på Fiva på vestsida av Rauma elv nederst i Romsdalen og har opplevd en historie som knapt er til å tro. På tunet utenfor eneboligen står en flunkende ny, sølvfarget e-Golf. Den fikk de som erstatning for den forrige og like nye bilen, som ble angrepet og ødelagt av en museflokk i løpet av noen få høstuker.

– Vi kjøpte den første e-Golfen i juli. I oktober oppdaget vi de første musene i bilen. Først så jeg noe svart som løp bakover i dørken da jeg satt meg inn i bilen. Så oppdaget vi museskit, og noen mørke flekker i setetrekkene. Min første tanke var at jeg hadde sølt vann, men snart forsto jeg at det måtte være musepiss, forteller Kristina.

Mus i taket

– Så skulle jeg kjøre til Ålesund en dag for en garantisjekk av bilen. Musen sprang i dørken når jeg kjørte til Ålesund å jeg hørte den i taktrekket når jeg kjørte tilbake ifra Ålesund.

– Jeg ba Møller Bil i Ålesund om hjelp til å bli kvitt musene, men de mente at vi måtte sette ut musefeller. Å drepe dem med gift og risikere å kjøre rundt med døde mus skjult rundt om i bilen ville ikke være noe smart.

Kristina og Kim sitter i sofaen i eneboligen og forteller sin historie. Hun har en 13 dager gammel baby, som ennå ikke har fått navn, sovende i fanget.

Høggravid

– Jeg gikk høggravid da vi fikk mus i bilen. Tanken på å skulle ha babyen i en bil full av mus var ikke til å holde ut. Vi gjorde alt vi kunne for å bli kvitt musene i bilen, men forgjeves.

Da bilen ble undersøkt nærmere ble det blant annet oppdaget et musebol med én død mus i et hulrom foran dashbordet. Alt i alt ble det funnet og avlivet sju mus i bilen, men hvor mange som har hatt tilhold der vet ingen.

Parets historie fikk heldigvis en lykkelig slutt. Skadene på bilen ble taksert, og takstmannen og Møller Bil var enige i at skadene var så omfattende og alvorlige at det ikke var annet å gjøre enn å kondemnere den nesten splitter nye elbilen, som hadde gått knapt 2.000 kilometer.

– Heldigvis fikk vi full forståelse både av takstmannen og forsikringsselskapet. Musene hadde gnaget på så mange steder – kabler, isolasjon var alvorlig skadd, og deler av elektronikken viste allerede tegn på at noe var galt. Blant annet ryggekameraet hadde sluttet å virke.

- Livsfarlig

– En ny og moderne bil har så mye og avansert elektronikk at den kan være livsfarlig å kjøre hvis ledninger og koplinger ikke virker som de skal, mener Kim.

En mulig forklaring på hvorfor smågnagerfamilien har forsynt seg så grovt av det elektriske anlegget kan være konsistensen eller smaken av den typen plastslanger som brukes i moderne biler.

Resultatet ble at paret fikk en helt ny bil til en verdi av 290.000 kroner, den andre av nøyaktig samme slag, i løpet av tre måneder.

– Vi er strålende fornøyd med bilen, og vi regner med at vi ikke får oppleve flere museangrep.

Museår

– Det har nok vært et spesielt heftig museår i år. Etter at vi oppdaget de første ødeleggelsene i bilen kjøpte vi inn mange musefeller, og utover høsten har blitt det blitt noe mindre mus i området her. Men fortsatt får vi mus i fellene flere ganger i uka.

– Hva med å anskaffe en katt som kan holde musebestanden nede?

Paret ser på hverandre og er litt usikre på hva de skal svare.

– Jeg har hatt katt tidligere og kunne godt tenkt meg en nå også, sier Kristina.

– Nei, jeg er ikke noe særlig glad i katter. Da vil jeg heller sette ut en masse musefeller, kommenterer Kim.