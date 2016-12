Husker du disse sakene?

Den aller mest leste saken i 2016 hadde tittelen "-Tine-tabbe bidrar til kroppspress" og ble lest av hele 52.556 personer.

Saken, som handlet om at Tine sendte ut over 100.000 t-skjorter til barn og unge som skulle løpe Tinestafetten var svært små i størrelsene.

- Det er ikke rart at det er kroppspress når det er slike størrelser, sier Tonje Viveka Venås (15), som deltok i Tinestafetten tirsdag. Hun bruker vanligvis størrelse 36/38, men t-skjorta i størrelse L som hun skulle løpe med i Tinestafetten var trang både i ermene, over brystet og rundt hoftene.

Saken fikk oppmerksomhet langt utenfor Raumas grenser - og ble lest av over dobbelt så mange personer som sak nummer to på lista.

Disse ti ble mest lest

