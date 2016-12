Politiet ønsker tips

I forbindelse med etterforskinga av et mistenkelig dødsfall, ønsker politiet i Møre og Romsdal å komme i kontakt med alle personer som bevegde seg mellom Batnfjorden og Torvikbukt 1. juledag mellom klokka 18.30 og 19.30. Politiet skriver i ei pressemelding at en mann, som hadde på seg refleksvest, ble meldt savnet og funnet død ved Dønnem (langs riksveg 666) samme kveld. Politiet ber om at aktuelle personer ringer telefonnummer 715 89 000.