Nyttårsaften "feires" alltid i stallen

Cecilie Flydahl, eier og driver av Stall Ragnarok i Isfjorden, har gode rutiner på nyttårsaften.

– Det er ikke kvelden til å dra på fest, nei. Jeg er i stallen fra om lag 23.30 og til det har roet seg. Jeg snakker med dem og prøver å distrahere dem så godt jeg kan, forteller Flydahl som har om lag 50 hester på Grøtta i Isfjorden.

Kun 15 til 20 av dem får komme inn i stallen under nyttårsfeiringa.

Får løpe av seg frykten

– Jeg har litt delte erfaringer med å ta hester inn. De som er inne blir litt skjerma, men er likevel redde. De som er ute får panikk, men løper det på mange måter fra seg. Det er en naturlig reaksjon i hesten, det å flykte. Men man er avhengig av gode lederhester som ikke blir paniske, og så må de ha godt med plass i kjente omgivelser. Etter et par timer kan de som er ute ha det mer ok. Hos dem som er inne, som ikke har fått løpt det fra seg, kan det henge igjen til dagen etter, forteller Flydahl.

Hun legger til at hun kjenner hestene sine godt, og at de hun vet er veldig redde, blir tatt inn for at de ikke skal skade seg.

– Har du opplevde skader på nyttårsaften?

– Nei, her har det heldigvis alltid gått bra. Men jeg vet at det er det ikke alle steder det gjør. Det er snakk om marginer. Det er individuelle raseforskjeller, og noen er mer nervesterke enn andre. Og så handler det om hvor nærme det smeller. Jeg er heldig som bor i et rolig område og som har naboer som bryr seg. Tusen takk til alle de som tar hensyn! roser hun.

Flydahl bruker å ta med seg en sekk med brød på slike kvelder.

– Jeg bruker å gå rundt og hilse på hver enkelt hest, gi litt brød, og si at det går bra denne gangen også. Nå har jeg vært igjennom dette så mange ganger, at jeg forventer at det skal gå bra.

Men det gjør det ikke for alle:

Veterinær: – Fyrverkeri er noe steika tull!

Veterinær ved Vestnes veterinærsenter og vakthavende veterinær i Rauma, Jon Hølmo, er klokkeklar:

– Som dyrlege kan jeg ikke si noe annet enn at fyrverkeri er noe steika tull. Det er noe luksusdill vi ikke vet konsekvensene av, og det er steike unødvendig. En ting er alle de tamme dyrene vi har som blir skremt, men hva med alle andre dyr ute i naturen?

Han forteller at han ett år fikk telefon fra en hesteeier der en flokk hester hadde slitt seg, løpt ut i vegen og flere ble påkjørt.

– Jeg har også opplevd å få inn en hund som hadde klort av seg klør på alle fire potene. Hun hadde blitt værende igjen alene på nyttårsaften og fått panikk av fyrverkeriet. Hun forsøkte å klore seg ut gjennom døra, forteller veterinæren.

Han mener bud nummer én må være å ikke la hunder være alene.

– Hunder som opplever å bli så redde blir mer redde generelt. Det bygger seg også opp fra år til år, sier han.

Råder hundeeiere til å reise vekk

Han råder hesteeiere til å ta dyra inn i sikre bokse. Hundeeiere anbefaler han å reise vekk til et rolig sted, gjerne ei hytte på fjellet.

– Det finnes beroligende middel du kan gi, men det er ikke alt som fungerer like bra på alle. Skal en bruke det er det viktig at en gjør det i forkant, for er bikkja først blitt livredd er det for seint. Og så er det viktig å være klar over at beroligende midler har en tendens til å gjøre bikkja rolig på utsida, mens den fortsatt er livredd inni seg.

Han forteller at hver gang han har vakt på nyttårsaften får han inn kunder som må få satt sprøyte på hundene sine for at de skal ha det noenlunde greit gjennom natta. Det mener han er absolutt siste utveg.

– Kan man oppdra dyr til å tåle lyden av fyrverkeri?

– Det er noen som prøver på det. Setter på cd-er med lyder av raketter. For noen fungerer det, for andre ikke. Det er ting som tyder på at det er genetikk som styrer en del av dette. Man finner alle kombinasjoner; de som tåler å være med på jakt, men som ikke tåler lyden av fyrverkeri. Og omvendt.

Hølmo har ei oppfordring til alle som til tross for dette vil sende opp fyrverkeri.

– Gjør det kun ved midnatt. Ikke før. Og ikke etter. Ha litt mer empati på dyrenes vegne.