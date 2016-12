De er årets Rauma-ambassadører

Onsdag kveld, under Ytterveggenshowet, ble det klart at RaumaRock tildeles prisen som "Årets Raumaambassadør".

Styreleder i RaumaRock, Sigurd Brevik, forteller at det betyr mye for dem å få prisen.

– Det betyr mye å bli sett for den jobben vi gjør, og det gir oss motivasjon til å fortsette, sier han.

Han mener at prisen går til alle som bidrar til festivalen.

– Vi setter stor pris på alle som er med, enten det er som frivillige, som sponsorer eller som besøkende. Denne prisen tilhører alle som er - eller har vært - involvert, sier han.

- En verdig vinner

Det er Rauma Næringslag som deler ut prisen, og de er ikke i tvil om at det er en verdig vinner i år.

I begrunnelsen heter det at:

«Gjennom 15 år har prisvinneren bidratt til å sette Rauma på kartet. Prisvinneren har gjennom alle disse årene vært med på å skape positive minner og opplevelser for besøkende og fastboende. Prisvinneren har holdt ut, i både medgang og motgang. Med en ståpåvilje og en urokkelig tro på produktet sitt har de klart å hode fast ved, men samtidig videreutvikle konseptet som så dagens lys for 15 år siden i år. Prisvinneren vil at vi skal jakte på vår lidenskap. Det er med lidenskap og pågangsmot de sammen har klart å bygge den merkevaren vi alle er så stolte av.»

Positiv og synlig

Ifølge kriteriene skal prisen gå til noen som «på en positiv og synlig måte representert Romsdal, Åndalsnes og Rauma, og dermed bidratt til å sette vår kommune og vår region på kartet.»

– Dette er det liten tvil om at årets prisvinner har bidratt til. RaumaRock har i løpet av disse årene utviklet seg til å bli et landemerke, og er i dag en av de virkelig innarbeidede rockescenene i landet. RaumaRock er en merkevare som mange kjenner til, og har blitt så utrolig glade i, sier Lars Stenerud, leder i Rauma Næringslag.

Tidligere vinnere

2003: Gaute Grøtta Grav

2004: Oddgeir Bruaset

2005: Amund Skiri, Øyvind Gjerde og Aksel Berget Skjølsvik

2006: Kristian Stokke

2007: Lars Kristian Singelstad

2008: Øyvind Heen

2009: Gro Malones

2010: Kjetil Siem

2011: Andreas Heen Brovold

2012: Karoline Bjerkeli Grøvdal

2013: Iver Gjelstenli

2014: Arnt Øyvind Siem og Nils Ivar Heggem

2015: Fred Husøy