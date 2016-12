Sikret båtene før stormen

Sammen med kona Anne-Karin, var han i båthavna i morgentimene 2. juledag, både for å sjekke sin egen båt, samt å se om andre båteiere også har sikret sine båter.

- Faren er at det blir springflo og storm. Båtene kan da bli så høge at de kommer over moloen, slik at stormen kan få tak, sier den erfarne båteieren.

Lederen i småbåtlaget sjekker gjerne de andre båtene også, der han varsler eierne om ting må forbedres. På sin runde i båthavna, fant Talberg flere båter med slakke fortøyninger.

Meteorologene ga stormen navn søndag formiddag, men det er først mandag ettermiddag de venter at Urd for alvor skal gi seg til kjenne på Vestlandet. Og når hun først kommer, er det som en full og periodevis sterk storm. På Sør- og Østlandet kan Urds vindkast merkes senere på kvelden og gjennom nattetimene, varsler Yr.

I kastene kan det bli vindhastigheter på 35 til 45 meter per sekund. Langs kysten er det varslet høy vannstand fra Lindesnes til Stad, og bølger på rundt 12 meter. Enkelte av dem kan bli opp til 25 meter. I Oslofjorden kan det bli ekstrem vannstand.

– Hold avstand – disse er livsfarlige, advarer Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Båtfolket bes om å sjekke fortøyninger slik at redningsarbeiderne slipper unødvendige aksjoner i julestormen.