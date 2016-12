Melder ekstremvær mandag kveld

Uværet er ventet å nå Møre og Romsdal mandag kveld.

Her er varselet som nå er sendt ut:

Voldsomt uvær skapte problemer julaften ...og mandag kveld når det Møre og Romsdal.

Mandag kveld og natt til tirsdag ventes kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25-35 m/s. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden mellom Svenskegrensa og Lindesnes å være 90-130 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest i Oslofjorden.

Vestlandet sør for Stad

Mandag ettermiddag økning til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35-45 m/s innover land, tidlig på kvelden dreiende nordvest, minkende sent om kvelden. Det ventes også høye bølger langs kysten. Signifikant bølgehøyde er ventet å være mellom 13 og 15 m, med maksimal bølgehøyde opp mot 25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Søndag formiddag ligger et stormsenter rett sørøst for Island. Dette stormsenteret går nordøstover frem til mandag morgen, deretter går det sørøstover og kommer inn på kysten av Møre og Romsdal mandag kveld.