AAK Safety kjøpt opp

AAK Safety på Åndalsnes får nye eiere. Ifølge en pressemelding fra AAK Safety ble det torsdag 22. desember inngått avtale om salg av AAK Safety AS. Kjøpere er det svenske selskapet Cresto AB som inngår i B&B TOOLS-konsernet.

"AAK Safety vil drives videre med separat ledelse og hovedkontor på Åndalsnes. AAK Safety vil beholde sitt selskapsnavn, hvilket innebærer at søsterselskapene AAK IRV og AAK Energy Services samt holdingsselskapet AAK Group vil endre navn i nær framtid.", heter det i pressemeldingen.

Daglig leder Sverre Bersås i AAK Safety sier i pressemeldingen at de er godt fornøyd med å få en ny eier som kan bidra til å videreutvikle AAK Safety.

- AAK Safety blir nå en enda sterkere aktør innen fallsikring og arbeid i tau. Med B&B TOOLS-konsernet i ryggen får selskapet også finansiell muskelkraft til å kunne ta nye steg fremover, sier han.

Også Cresto AB er fornøyd:

- Vi kjenner AAK Safety godt fra tidligere. Det er et veletablert selskap med høy kompetanse og dedikerte medarbeidere, gode kunderelasjoner og en sterk posisjon på et voksende marked. Sammen skaper vi nå Nordens ledende gruppe for fallsikringsløsninger, og vi ser gode muligheter til å samarbeide for videre utvikling og vekst, både for Cresto og for AAK Safety, sier Patrik Malterling, daglig leder for Cresto, i den samme pressemeldingen.

Gjennomføring av kjøpet forventes å skje tidlig i februar 2017.

AAK Safety har hovedkontor på Åndalsnes, og avdelingskontorer i Bergen og på Steinsholt i Vestfold.

Selskapet har 30 ansatte og hadde driftsinntekter på 63 mill NOK i 2015. AAK Safety er Norges ledende aktør på fallsikring.

Cresto utvikler og produserer fallsikringsløsninger for sikkert arbeid i høyden. Med distributører i et stort antall land er Crestos hovedmarkeder kunder innen energi, industri og bygg globalt samt via forhandlere i Norden. En betydelig del av virksomheten utgjøres av tjenester som opplæring, service og installasjon av faste system. Selskapet omsetter for omtrent 75 mill NOK.

Cresto er en del av B&B TOOLS-konsernet, Nordens største leverandør av verktøy til industri- og byggsektoren i Norden. Konsernet har cirka 2 700 medarbeidere i 12 land og omsetter for omtrent 8 milliarder svenske kroner per år.