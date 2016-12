Vil stoppe ulovlig oppskyting

Etter fleire brannar ved nyårsskiftet i fjor, går no brann og politi i Møre og Romsdal ut med ei felles påminning om forbodet som gjeld bruk av naudbluss på nyttårsaftan.

– Langs kysten har det vore tradisjon for at det blir sendt opp naudbluss denne spesielle kvelden, men det er ulovleg. Naudbluss er for naud og er ikkje tillate til bruk for nyttårsaftan.

Dette skriv 110- og 112- sentralane for Møre og Romsdal i ei pressemelding som vart kunngjort onsdag.

Bruk av nødbluss som fyrverkeri kan få store konsekvensar. Forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff er klar på reglane som gjeld: Pyrotekniske artiklar og gjenstandar skal brukast til det føremålet dei er bestemt for og i samsvar med den rettleiinga som skal fylgjer vara.

- Når naudbluss vert brukt slik dei skal ute på sjøen er dei ikkje farlege. Fare oppstår fyrst når desse fallskjermrakettane landar i busetnad eller i skog og lyng. Eit naudbluss er svært brannfarleg. Dei gir frå seg så mykje varme at dei til og med held fram å brenne under vatn, seier brannsjef Geir Thorsen i Møre og Romsdal 110-sentral KF.

Han er også uroa for kvaliteten på det som kjem under naudbluss og naudrakettar.

Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at det er ulovleg å bruke naudbluss som fyrverkeri.

- Ved brot på forskrifta kan ein straffast etter brann- og eksplosjonsvernlova og straffelova med bøter eller fengselsstraff på inntil tre månader. Skyt du opp naudbluss utan å vere i naud, risikerer du også å verte meld for å slå falsk alarm, seier politiinspektøren.

Han advarar også mot såkalla kinesiske lanterner. Kinesiske lanterner er flygande bål som kan kome opp i 800 meters høgde og brenne i 20-40 minutt. Når ei lanterne landar medan den enno brenn kan den starte brann både i hus og vegetasjon. Bruk er å sjå på som brot på den generelle varsemda ein skal vise etter brannlova og brannforskrifta, seier brannsjef Geir Thorsen.

Følgende reglar om fyrverkeri gjeld for privatpersonar:

Aldersgrensa er 18 år for bruk av fyrverkeri med unntak av små stjerneskot og andre små fyrverkeriartiklar der aldersgrensa er 12 år.

Sal til privatpersonar er avgrensa til tida mellom 27. og 31. desember kvart år.

Bruk av fyrverkeri er avgrensa til tida mellom 18.00 til 02.00 på nyttårsaftan.

Om du vil skyte opp før klokka 18.00 på nyttårsaftan må du søke om løyve.

Planlegg fyrverkerioppskyting i god tid og finn ein bra stad for rigg og avfyring.

Rakettar med styringspinne, har vore forbode sidan 2008.

Fyrverkeri som liknar på leiker er forbode.

Vær edru, bruk vernebriller og tennstav.

Får du ikkje fyr på fyrste forsøk, så ikkje tenn på ein gong til.

Sjå meir på www.sikkerhverdag.no