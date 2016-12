Tine: – Høyt nivå på finalistene

Elever fra Rauma videregående skole skal delta i landsfinalen i Tines matcup i februar, sammen med fire andre lag.

Tine skriver i en pressemelding at alle finalistene imponerte dommerne, og at de holder et svært høyt nivå.

– Jeg blir stolt på vegne av kokkeyrket, og fremtiden ser lys ut for yrket når man skal dømme ut fra hva elevene leverer, sier smaksdommer Carl Martin Faannessen.

Finale i Stavanger

Lagene som møtes til en siste kamp i finalen er Team VLM fra Strinda videregående skole i Trondheim, Troillongan fra Breivika i Tromsø, Fjord og Fjell fra Karmsund, Los Bandidos fra Rauma og Hillside Drammen fra Drammen. De femten elevene imponerte dommerne i hver sin semifinale, og leverte på et meget høyt nivå.

– Elevene gjorde en strålende jobb, og både kokker og servitører holdt et høyt nivå. Maten hadde gode smaker, og ble godt presentert, sa hoveddommer i Nannestad-semifinalen, Anne Robsahm.

Finalen går i Stavanger i februar

- Skaper engasjement

Tine mener at de fem semifinalene har skapt engasjement både på arrangørskolene, i lokalmediene og ikke minst blant deltakerne.

"Målet med TINE MatCup er blant annet å øke rekrutteringen til yrkesfag som kokk- og servitørfaget, og sikre at norske mattradisjoner får verdige forvaltere også i fremtiden. Det handler om å gi næring til drømmen om å nå opp på toppnivå som kokk eller servitør."

– TINE ønsker å sette fokus på yrkesstoltheten og utviklingen til fremtidens ivaretakere av norsk matkultur. Vi skal sørge for at heiagjengen for det som blir våre fremtidige kokker og servitører blir større enn noen gang. Vi gratulerer alle finalistene, og gleder oss til å se dem i aksjon i Stavanger, sier sponsorsjef, Ann-Kristin Syversen.