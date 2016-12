Venter fortsatt på Farmen-premien

Magnhild Vik vant bil, hytte og alarm fra Sector Alarm da hun vant Farmen i 2014.

Lørdag skriver VG at hun fortsatt ikke har sett snurten av alarmen.

Avisen skriver at da alarmen skulle leveres, fikk Vik beskjed om at det ikke var dekning for den i området hun bor i - altså i Innfjorden.

– Men jeg ble tilbudt 10.000 kr som kompensasjon. Da jeg ikke godtok det med en gang, skulle jeg få snakke med en som skulle ta saken videre, men jeg hørte aldri noe mer fra dem, sier Vik til VG.

Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm, sier til VG at de har hatt tett dialo.

– Vi har også tilbudt henne å gi bort premien til andre. Det har hun ikke ønsket, og vi har derfor tilbudt henne en kompensasjon tilsvarende verdien på premien, ser hun til avisa.

Vik sier derimot til VG at hun ble opplyst at premien skulle være verdt 50.000 kroner.

