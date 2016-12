Hadde 1500 kilo overlast

Statens vegvesen hadde lørdag tungbilkontroll på Horgheim.

Allerede i halv åtte tiden ble en rumensk varebil med henger stoppet.

- Bilen var alt for tung - den hadde 1.500 kilo overlast. Denne varebilen hadde maksvekt på 3.500 kilo, men veide nesten 5.000 kilo. Hengeren hadde dog ikke overlast, forklarer kontrolleder Frank Sandvik i Statens vegvesen.

Føreren ble anmeldt, og får kjøreforbud.

Måtte ha to biler til for å laste om

Også politiet rykket ut til Horgheim etter melding om bilen, og de avgjorde, i samarbeid Tollvesenet, at bilen skal undersøkes ytterligere.

Bilen, hengeren og innholdet ble sendt til trafikkstasjonen i Molde for videre sjekk hos Tollvesenet.

- Først kom det en varebil til for å laste om, men det hjalp ikke. Så kom en personbil med henger for å få med resten. Så det måtte en varebil med henger, en personbil med henger og en varebil til for å få med seg alt på en lovlig måte, forklarer han.

Ingen fartsskriver

Det var tre personer i bilen, og godset de kjørte bestod både av både mat og andre varer.

- Sjåføren har forklart at han kjørte privat og at det ikke er snakk om kommersiell kjøring, men den forklaringen fester vi ikke lit til. Sjåføren kontaktet en person i et foretak i Molde, som kom for å hjelpe til med omlastningen. Sjåføren forklarte at dette foretaket skulle ansette vedkommende. Foretaket derimot, benekter dette. Derfor har vi varslet arbeidstilsynet om saken, sier Sandvik.

– Vi vet ikke hva sjåføren skulle med varene, men vi går ut fra at politiet og tollvesenet vil prøve å få en avklaring på det, sier Sandvik.

Når en slik varebil blir benyttet til kommersiell transport må sjåførene følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Bilen hadde ikke fartsskriver montert, så bileier i Romania blir anmeldt for dette. Bileieren blir også anmeldt for å mangle transporttillatelse.

Ellers ingen store overtredelser

Sandnes forteller at det ut over dette ikke var store overtredelser som ble avdekket under kontrollen på Horgheim.