Ingen skam å snu

Leserbrev

Etter som jeg forstår er det opplest og vedtatt i Rauma kommunestyre at det skal være kok og kjøl på det nye helsehuset. Et nytt og moderne helsehus som har alle faciliteter som både skal sikre og gjøre oppholdet til en opplevelse for de eldre. Ikke minst når det gjelder dette med mat, noe som alle treng flere ganger om dagen.

Alt dette er bra for de som får en plass der, men et stort skår i gleda må vel være at maten som skal serveres først skal kokes, kjøles ned og pakkes inn i plast og varmes opp igjen ute på avdelingene.

Plast regner jeg med har blitt et så aktuelt tema i dag at kommunen skulle gå foran med et godt eksempel og være et forebilde når det gjeld plastbruk i egne institusjoner.

Etter møte på Rauma v.g.s 24 april, (et møte politikerne i Rauma burde deltatt på og fått med seg den informasjonen som kjøkkensjef Gunvor Sunde i Gloppen Kommune kom med).

Ho sa at det er uforståelig at Rauma går inn for kok og kjøl metoden, noe de fleste kommuner i dag går bort fra. Denne metoden går på bekostning av både økonomien i det og kvaliteten på maten.

I den sammenheng hadde det vært på sin plass at Rauma Kommune la frem tall som viser besparelsen med denne metoden og hvor mye all plastemballasjen og utstyret som skal til vil koste Rauma Kommune.

Jeg tør også hevde at kok/kjøl er dårlig utnyttelse av arbeidskraft, da sjukepleiere har andre oppgaver å ta seg av enn å varme opp mat i plastposer.

Det er forøvrig en kjent sak at beboerne på institusjon får bedre matlyst og er i bedre ernæringsmessig stand der maten er av god kvalitet og ikke minst at de får matlukt i tilværelsen sin noe som er med å gi de følelsen av at de bor i en heim.

Hva med de som bor heime og får maten levert på døra, hvem ser til at de virkelig får disse plastpakkene i mikrobølgeovnen og spis den. Vi vet at det finnes noen som ikke takler dette og hvem skal da hjelpe de med måltida tre ganger om dagen.

Kan nevne at i Gloppen Kommune er det frivillige som kjører ut maten og får dekt kostnaden via kjøkkenbudsjettet til kommunen.

Ifølge kjøkkensjefen i Gloppen Kommune sparer de flere millioner i året på denne ordninga og det burde være ei «gulrot» for Rauma Kommune å se nærmere på denne modellen i ei trengt tid.

I Gloppen serverer de middag kl 1230 noe de eldre i dag er mer vant med enn de som kommer om 10 – 15 år. Dette innebærer at de får den vante middagskvilen midt på dagen. Til frokost kan de ønske seg grøt av forskjellig slag og mat ellers i hverdagen som de liker og som også er tilpasset sykdomsbildet.

Bare denne endringa har bevist at medisinforbruket har gått ned og det er vel alle tjent med og ikke minst beboerne.

Det hadde også vært interessant å vite hvor enkelte representanter i kommunestyret får kunnskapen sin fra om det med ernæring i en slik institusjon. Eller blir avgjørelser om dette bare tatt etter et økonomisk tenkende.

Kanskje det hadde vært en ide at beslutningstakerne lånte øre til de som har kunnskap om kjøkken og mat. Foreslår at de da konsulterer Merete Bolstad og får input om hvordan et kjøkken skal drives.

Vi skal kanskje alle innom en sjukeheim/eldreinstitusjon før eller siden, så spør deg da om hvordan du vil ha tilværelsen din tilrettelagt.

Nå er det slik at det er kommunestyrevalg i 2019 så til de som sitter der i dag og vil ha håp om å bli gjenvalgt er det viktig også å lytte til sine velgere i styreperioden.

Så til slutt må jeg si at det ikke er noe nederlag å endre standpunkt, snarere tvert imot. Det står mer respekt av en politiker som tør å innrømme at han kan ta feil. Arroganse står som regel for fall, noe som historien viser stadig vekk.

Til slutt vil jeg spørre de som kan svare om det ikke var sånn at bidraget fra Wenaas hefta ved dette kok og kjøl problemet som Rauma har vikla seg inn i.

Hvis intensjon med gaver ikke overholdes av mottakerer er det respektløst overfor giver i alle fall.