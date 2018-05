Aldri for sent å snu

Leserbrev

Som to av dem som var med på å beslutte bygging av Helsehuset og omlegging av eldreomsorgen, er det vanskelig å forstå hvorfor man ikke nå kan reversere beslutningen om å praktisere kok/kjøl ved matlagingen i eldreomsorgen. Her bør det ikke gå prestisje i en viktig sak for de eldre og pleietrengende.

Vi vet hvor viktig middagen er for eldre – spesielt de som bor hjemme – og vi ønsker å innføre den ordningen Gloppen kommune har innført. Den ble grundig gjennomgått av kjøkkensjefen i Gloppen kommune på folkemøtet den 24. april i Åndalsnes. Frivillige bringer nylaget mat (mot godtgjørelse) til hjemmeboende. Vi ønsker å gå et lite skritt videre: Sørge for at maten blir satt på dekket bord. Underernæring er et av de største problem i eldreomsorgen.

Vi mener at Måndalen Bofelleskap – når det står ferdig – må praktisere kok/server, og det samme bør innføres ved det nye Helsehuset.

Ifølge kjøkkensjef Gunnvor Sunde viser tallene fra Gloppen at mat basert på kok/server også blir billigere for kommunen.

Pensjonistpartiet vil arbeide for dette i sitt program for kommende kommunevalg.