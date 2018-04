Ubrukelig i begge ender

Leserbrev

Jeg har til det kjedsommelige spurt venner og betjente på Vestnes/Sunnmøre både i dagligtale og på nett, svare på følgende spørsmål: Hva om begge aksene hadde eksistert - når hadde du kjørt Romasdalsaksen og hvor skulle du? De fleste ler og sier noe sånt som tunellskrekk. Alle er nå kjent med at står du på Vestnes og skal til Molde eller sågar videre til Trondheim, går raskeste vei via Møreaksen. Ferdig diskutert.

Så tar vi den andre enden; Molde-siden . Om Langfjordbrua kommer,når hadde du valgt Romsdalsaksen om begge alternativene eksisterte ? Når hadde du. når du står i Molde, Sølsnes valgt Romsdalsaksen via Hjelvika fremfor Langfjordbrua? Og hvor skulle du da? (Det er vesentlig lengre via Hjelvika)

Eller til dere åndalsnesinger; når hadde dere tatt Romsdalsaksen fremfor Langfjordbrua, og hvor skulle dere?

Dette er jo Romsdalsaksens mareritt, en bro som nesten er selvfinansiert. Du kan ha to samband uten ekstra kostnader for samfunnet (om Langfjordbrua er selvfinansiert ) Romsdalsaksen har null synergier om Langfjord-kryssing kommer, absolutt null. I tillegg kan vi være med og gi våre venner på øyene cirka 5.000 stk. fastlandsforbindelse. Er vi helt styrt av følelser og uten fakta?

Før dere i det hele tatt går løs på meg, for det tåler jeg meget godt: Forklar meg hva dere oppnår med Romsdalsaksen om Langfjordbrua kommer? Hvor ligger gevinsten?

Dette skal inn i eventuelt ny kost/nytte-effekt, det skal jeg sørge for. Samt brukte penger til nå på Møreaksen, den skal selvfølgelig tillegges eventuelt nytt samband. Du kjøper ikke en tomt til nytt hus og får den arkitekttegnet og legger opp vei kloakk, før du bestemmer deg for at jeg vil bygge på andre siden av veien, det er kun i politikeres verden disse pengene ikke skal betales. Den lokale banken din hadde bedt deg om å dra topplua opp over ørene og bedt deg våkne. Ikke engang Frank Sve kan springe fra flere sjekker som han har undertegnet sammen med resten av Fylkestinget i 2014.