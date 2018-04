Renovasjon i Rauma

Leserbrev

Avgjørelsen om hvilket renovasjonsselskap vi skal ha fremover i Rauma skal opp i Kommunestyret i mai.

Jeg håper at til det møtet vil det bli fremlagt en oversikt som viser hva slags renovasjonsopplegg, (frekvens etc.), lokale deponier og ikke minst til hvilken pris, vi som innbyggere i Rauma kan vente oss ved de to alternativene – NIR eller RIR.

Det har vært fremført flere – gode - innlegg i avisa i favør av nåværende system med NIR, men jeg savner den ovennevnte informasjon som er viktigst for oss innbyggere. Så tror jeg vi kan overlate til det valgte selskap å utføre den videre behandling av søppel etter innhenting i tråd med nasjonale direktiver.

Rauma ligger ifølge Norsk Familieøkonomi 2017 på 295. plass av landets kommuner når det gjelder kommunale avgifter og gebyrer. Dette skyldes ikke minst toppnivået på eiendomsskatt. Det hjelper lite å ønske seg flere innbyggere til en kommune som ligger på denne plassen. Derfor gjelder det å holde alle tjenester etc. på et rimelig og konkurransedyktig nivå