Leserbrev

I avisa i går, 24. mars er det både leiarartikkel og referat frå behandlinga i kommunestyret om kommunen skal anke tapet i Romsdal tingrett.Eg forstår at mange er kritisk til måten dette vart gjort på.

Mange av kommunestyrerepresentantane hadde gått frå møtet for å rekke heim før tunellen stengde for tredje gong den kvelden. Etter innkallinga skulle møtet vore slutt kl. 19.00. Å bruke litt over ein halv time på gjennomgang av brevet frå advokaten og til debatt står i sterk strid med framdrifta vi elles ofte ser i kommunstyret.

At advokaten meiner at kommunen bør anke er naturleg, men i denne saka er advokaten sterk part i saka. Kanskje ville han være meir betenkt om kommunen ville skifte advokat?

Før eg forlet møtet var det mange som snakka om ei oppside og ei nedside. Dette er nye begrep for meg, men eg forstår kva det betyr. Eg kan ikkje sjå at denne saka har noko som kan kallast ei oppside. Dette handlar om kor stor nedsida skal bli. Samme kva resultatet blir etter ankebehandlinga, så er dette ei taparsak for Rauma.Eg lurer også på om ikkje tapet er endå større enn det som går fram av dommen. Brukte ikkje kommunen advokat til å vurdere saka i forkant av behandlinga i tingretten? Dette vart det ikkje tid til å spør om i kommunestyret.

Konklusjonen til redaktøren virkar fornuftig i denne saka.