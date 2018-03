Bygg ei ny kirke og bevar de andre

Leserbrev

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for mitt standpunkt i kirkedebatten som omhandler bygging av ny kirke på Åndalsnes.

Når det gjelder ny kirke på Åndalsnes, på kirketomta, er det blant folk flest stor motstand, men det tror jeg skyldes at debatten ikke har vært tydelig nok. Nå har debatten derimot blitt mer informativ nå når biskopen vår Ingeborg Midttømme har kommet på banen og våre folkevalgte likeså.

Den nye kirken på Åndalsnes er tenkt å bli ei, med det menes at det er rom for andre aktiviteter enn kirkelige handlinger i det praktfulle bygget som vil bli etfor Åndalsnes by. (Alle byer trenger ei kirke, det er like naturlig som at alle byer har et polutsalg). Kirkebygget vil få et flott parkanlegg som vil bli en attraktiv del av sentrum. Kommunen vil få en tidsmessig kirkebygg. Være et interessant anlegg for kommunen som turiststed. Kan samle kommunale aktiviteter som i dag er spredt og lite. Kirkebygget vil inneholde kirkerommet, kontor for alle kirkelige funksjoner og enkel trakteringsdel. Mulige tilleggsfunksjoner i underetasjen vil være livssynsnøytralt rom, ungdomsklubb og trakteringsdel.

Så til det ømme punkt i debatten som omhandler hva vi skal gjøre med våre 11 nåværende kirker. Jeg mener det er hjerterått det Høyres representant har tatt til orde for å legge ned alle våre 11 bygdekirker. Jeg mener det er mer fruktbart å stemme for at staten overtar vedlikeholdskostnadene på kirker bygd før 1900-tallet. Så vidt jeg vet så er alle våre kirker eldre enn 1900-tallet. Det ligger så mye kultur/historie bak våre kirker, det være seg dåp, konfirmasjon, bryllup, og begravelse. Ved at alle disse kulturbærende kirker tas vekk ved et pennestrøk er veldig skremmende tanke for vårt samfunn. Vi må tenke på våre eldre som har bygd opp det samfunn vi i dag har det så godt i. Jeg synes biskopen sin tanker om at kirkene brukes på omgang er svært spennende. Videre viser hun til hva riksantikvaren har uttalt at kirkene bevares best gjennom bruk. Hun har rett i at røtter og identitet skal vi ha stor respekt for.

Biskopen: – Rauma må ta kirkedebatten – Tenk om Rauma kunne bli verdens beste kommune for kirkeglade mennesker, sier biskop i Møre, Ingeborg Midttømme.

Jeg håper av hele mitt hjerte at det blir politisk flertall for å bevare våre gamle kirker, tenk på all den dugnadsinnsatsen (Eksempel fra Verma kirke i ÅA) som hvert år gjøres på kirkene våre. De som gjør denne innsatsen må premieres og roses istedenfor å se hele sitt livsverk legges ned med et pennestrøk.

Litt om kostnad:

Totalkostnad er budsjettert til kr. 33,2 millioner

Er tenkt finansiert ved:

Tilbakbetalt mva kr. 6,6 millioner

Lån kr. 18,6 millioner

Egenkapital kr. 8,0 millioner

Dette betyr at den nye kirken ikke belaster kommunebudsjettet med ei krone.

Videre er årlige inntekter og utgifter budsjettert med

Husleie kontor kr. 250.000,-

Tilskudd/utleie kirkeforeninga kr. 300.000,-

Årlige rentekostnader kr. 400.000,-

Som gir dekning til drift kr. 150.000,-

Hvis underetasje bygges (som er tenkt med livsnøytral rom, ungdomsklubb og trakteringsdel) gjøres det med avtale med leietaker.

Så har jeg fått opplyst fra vårt kirkekontor ved kirkeverge Magny Landre at det er 10 bygdekirker som er eldre enn 1910, og da er det bare Innfjorden bedehuskapell som er bygd i 1976 som kommer utenom mitt standpunkt om å la staten stå for vedlikeholdskostnadene på våre gamle flotte kirkebygg.

Jeg vil helt til slutt sterkt oppfordre våre flotte ungdommer på ungdomsskolen og på Rauma videregående skole om å engasjere seg i kirkedebatten, det vil være svært interessant og viktig.