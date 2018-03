Trafikkavvikling Måndalen Skule, Måndalen Omsorgsenter m.m.

Leserbrev

Da det i lang tid har vært et problem med den trafikale avviklingen i området ved skolen i Måndalen, må dette nå settes skikkelig på sakskartet, der alle berørte parter blir tatt med på råd for å få til en holdbar løsning.

Teknisk Styre i Rauma Kommune vedtok i sak 139/99 en midlertidig ordning vedr. Skolebussparkering, i påvente av regulering som omfatter all transport med bil/buss til/fra skoleområdet. Denne midlertidige ordningen kom til for at skolebussene skulle slippe å kjøre frem til Vemora boligfelt/brannstasjonen for å snu. Dette er den ordningen som gjelder fortsatt, der skolebussene kjører av fylkesveien ved bedehuset, inn på den gamle bygdeveien og fram til omsorgsboligene, der den stenger veien, under av- og påstigning av skolebarn. Bedehuset fungerer som en «rundingsbøye» for skolebussene, som her kjører på en kombinert gang-/ sykkelvei som binder sammen uferdig fortau mellom nedre og fremre Voll. Ofte brukes bedehuset ved minnestund i forbindelse med begravelse, og da er trafikkbildet kaotisk og særdeles utfordrende for skolebarn fra nedre Voll og Oterholm.

Når det gjelder veien fra fylkesveien og ned til skolen, så er selvfølgelig kommunen klar over problemene og utfordringen som ligger her. At det planlegges barnehage lagt til området ved skolen, vil selvfølgelig tilføre langt mer biltrafikk, i tillegg til nåværende trafikk, som bl.a. omfatter tunge landbruksmaskiner som drifter jorda. Denne veien er tilførselsvei til to aktive landbrukseiendommer, og derfor kan ikke veien stenges med bom.

Ny fylkesvei langs Måna elv ligger inne på kommuneplanen. Tilførselsvei til skolen bør komme her og ende opp mellom skolen og elva, som en varig, trygg og god løsning. Det gikk ut melding om regulering fra formannskapet i sak 94/99 om dette. Hvor står denne saken i dag?

Det inviteres til bosetting og bygging i tilrettelagte boligfelt der folk skal trives og bo gjennom livet, og derfor er trygge veier til offentlige institusjoner en selvfølge. Så langt har jeg ikke registrert noe som er så positivt med å flytte barnehagen til skoleområdet, at området ved idrettsanlegget skalforkastes.

Det må forventes at en sak som berører så mange, skal sendes ut på vanlig høringsrunde.