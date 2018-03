Godt valg!

Leserbrev

En ny barnehage på tomta som er tilbudt kommunen, ved dagens barnehage ved Måndalen stadion, er det løsningsalternativet som har de beste forutsetningene for en rask realisering av en god, varig løsning, uten uforutsette, negative konsekvenser. Her kan barnehagen etableres og fungere uavhengig av bygging av omsorgssenter og opprusting av skole, uten den gjensidige belastninga og behovet for kostnadsdrivende, provisoriske tiltak i de respektive prosjektenes byggefaser og tidlige driftsfaser.

Alternativet ved stadion krever ingen omstendelig planprosess for å sikre en hensiktsmessig løsning: Det er god plass, færre hensyn, og det finnes ingen usikkerhet eller potensiell konflikt hverken med hensyn til trafikkløsning eller framtidig skoleløsning. I tillegg utgjør det tilgrensende arealet på eksisterende barnehagetomt et potensial for et fantastisk uteareal – et naturområde inne på selve barnehagetomta, dersom denne naturkommunen skulle ønske det.

For dette alternativet hefter det heller ingen stor kostnad eller ressurskrevende bruker- eller grunneierkonflikt ved ny trafikkløsning – her er en garantert et godt resultat, for et minimum av innsats i planlegging og utførelse.

Alle disse forholdene tatt i betraktning, må dette etter all sannsynlighet også bli den rimeligste løsninga for kommunen. Hvis kommunestyret den 22.03.18 følger innstillinga om å legge den nye barnehagen i Måndalen på dagens skoleområde, er det et uheldig resultat av ei mangelfull saksutredning.