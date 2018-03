Høringsuttalese fra FAU

Leserbrev

FAU Måndalen barnehage sender med dette inn en høringsuttalelse vedrørende forslag til plassering og bygging av ny barnehage.

Viser til møte med foreldregruppen ved Måndalen Skole den 7.2 og den 26.2. Kommunen med Rådmannen har invitert til et samarbeidsmøte der foreldrene kan komme med innspill for å finne den beste løsningen for våre barn og fremtidige barnehage barn i Måndalen.

FAU har estimert et barnehagetilbud på opptil 70 plasser som optimalt for Måndalen, ikke 100 barn som tidligere anslått av kommunen. Dette vil ikke være realistiske tall da sammenslåing av sørsiden ikke vil være et alternativ per dags dato for noen av bygdene. Her vises til møte med de politiske partiene i august 2017.

Fremmøtte fra Kommunen la frem to alternativer i møte den 7.2. Alternativ 1; oppgradering/renovasjon på nåværende plassering og alternativ 2; nytt barnehagebygg ved Måndalen Skole sitt område.

FAU har vært igjennom en lang prosess angående dette med etterlysning renovering og vedlikehold av dagens barnehagebygg i en årrekke. Vi viser nå til løfte om nytt barnehagebygg i Måndalen som anslått i budsjett sammen med Måndalen Skole. I sitt budsjettforslag har Rådmannen fremlagt 60 millioner for nytt barnehage bygg og skolebygg i Måndalen. 5 millioner fremlagt i 2018 for barnehage.

Alternativene som fremlegges i møtet den 7.2 av Kommunen var veiledende for plassering da alternativ 1 er uaktuell for hele foreldregruppen.

Alternativ 1: Dagens beliggenhet er skjermet for trafikk og støy, sikker plass for barna med tilgang til nærområdet, som skog og idrettsanlegg. Kan med ekstra tomt få et stort ute området for alle barna med tanke på opptil 64 plassering som anvist i møtet. FAU har hatt foreldreundersøkelse samt forespørsel til ansatte i barnehagen der det foreligger klart flertall for nåværende plassering.

Renovering vil uansett ikke være gunstig på lang sikt. Vi har tatt høyde for bygg inntil et 30 årsperspektiv. Tilstanden til dagens bygg og vedlikehold er så omfattende at det ikke vil være økonomisk forsvarlig av Kommunen å renovere bygget. Det må settes opp et helt nytt barnehagebygg med god plassering og uteareal for våre barn.

Alternativ 2: Plassering av barnehage bygg ved skolen området. Det legges ikke frem løsning på trafikk som har vært et problem og utfordring de siste 20 årene. Herunder må vi bare stole på at Kommunen vil løse disse utfordringene før bygging av nytt skolebygg. Om alternativ 2 vil være løsingen Kommunen ved Rådmannen kommer med, må dette plasseres midt mellom omsorgsboligene og det nye skolebygget. Det vil ikke være rom for å bygge flere enheter for omsorgsboliger i fremtiden grunnet plassmangel. Det vil også gå utover barnehagens og skolens uteområde, noe det ikke er fremlagt en fremtidig løsning på i forslagene.

Barnhagebygget kan uansett ikke bygges på ned siden av skolebygget der plasseringen er estimert til å være ca 55 meter fra elven. Foreløpig er det ikke satt opp sikringsalternativ her. Det er kald vind og lite sol i område. Trafikksikkerheten vil være det største problemet ved å plassere bygget nede ved skolens område.

Alternativ 3: FAU legger til et tredje alternativ som vil gjelde et helt nytt barnehagebygg ved nåværende plassering med kjøp av tomt ved idrettsanlegget. I møte den 7.2 ble det lagt frem plantegninger som tilsier en tomt på 3000 m2 i tillegg, for barnetall opptil 64 barn, er kravet 2800 m2. FAU viser til at det bør bygges til et barnetall på 70 pluss ansatte.

Tomten ved siden av barnehagen på dagens plassering vil gi ekstra plass til ute areal og godemuligheter for parkering både for ansatte og foreldre. Barna vil fortsatt være sikret og skjermet for trafikk og støy med tilgang til nærområde.

Ulempene ved renovering som kommunen viser til er at det vil koste med ekstra rom/plassering av barna i bygge perioden. Ved å sette opp et nytt bygg ved idrettsanlegget vil barna kunne bruke nåværende bygg i bygge perioden til det nye er ferdig oppsatt. Det fremlegges ingen dokumentasjon på at ett helt nytt bygg ved dagens plassering vil påløpe mer kostnader enn nybygg ved skolens område.

Ved nytt møte med prosjektgruppen den 26.2 fremlegger Rådmannen et alternativ 3 etter ønske fra foreldregruppen. Ulempene Rådmannen legger til her er at ved å bygge nytt ved idrettsanlegget vil være mer utgifter for vaktmester- og renholdsservice samt mer kostnader for ny tomt. Heller ikke her blir det fremvist noen form for tall for hva kostnadene blir estimert til. Det er ikke lagt inn forhandlinger om ekstra tomt til barnhagen, dette er blitt utelatt av kommunen selv om MIL- Måndalen Idrettslag har på eget initiativ sent inn forslag til forhandlinger. Vaktmester tjenesten har på langt nær vært opprettholdt i tjeneste til barnehagen på mange år og kan ikke brukes som et punkt for mer utlegg.

Det er ikke satt opp noe alternativ løsning for dagens problematikk med trafikksikkerhet ved skolens område. I møtet den 26.2 blir det opplyst at kostnadene ved å ordne ny veg samt sikkerhetsom har vært ettersp urt i 20 år, skal brukes av budsjettet til barnehagen og skolen ved å sette barnehagen ved ny tomt på skolens område. Det settes sterk kritikk til forslaget Rådmannen kommer med i møtet den 26.2. FAU forlanger at det kommer frem tall som vise til at nytt bygg ved idrettsplassen i Måndalen blir estimert til å være mer kostbart enn ved skoleanlegget på sikt.

De menneskelige faktorene og hva som er det beste for barna er ikke tatt hensyn til ved forslagene fra prosjektgruppen. Rådmannen legges i sitt forslag til kommunestyret ned at samhold mellom barn og eldre er positivt, det fremlegges heller ikke hvem som skal opprettholde dette fra kommunen, herunder bruk av ressurser? I prosjektet til omsorgsboligene skal det være 3-4 ansatte på hele 19 boliger og det legges ikke frem hvem som skal benytte disse boligene.

FAU har i lengre tid arbeidet for en bedre hverdag for våre barn og viser til brev, henvendelser, undersøkelser og møter med de politiske partiene i Kommunen. Vi ønsker et godt samarbeid og krever nå at alternativ 3 blir tatt med i vurderingen av Kommunestyret. Ut ifra alternativene, konseptstudie og brukerundersøkelser, kan vi ikke se at det er tatt hensyn til foreldrenes innspill. Herunder brukerundersøkelse om plassering av barnehagebygg. Foreldrene stiller spørsmål ved håndteringen av strukturen fra Kommunen sin side.