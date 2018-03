Åpent brev til politikerne som skal avgjøre plassering av ny barnehage

Leserbrev

Viser til referat i Åndalsnes Avis 8. mars fra formannskapsmøte, der Rauma formannskap foreslår at det settes i gang forprosjekt for å bygge ny barnehage i Måndalen på tomta til Måndalen skole.

Der blir også presisert at: «Det legges vekt på å etablere gode trafikale løsninger for området» Det er på tide. Alt som er blitt gjort der de siste 50–60 åra, er bare «klattverk». Derfor er trafikkforholdene som de er. For dere som skal ta avgjørelsen uten å kjenne forholdene, vil jeg gi en kort historikk. Gammelt kart fra Måndalen viser at Skolevegen gikk fra Sæbø-brua, på skrå opp til Gammelskolen. Kartet viser også de 12 mål som ble utskilt fra gårdsbruk 112,4 til lærer-jord, vegen ble seinere regulert til å gå i rett linje fra Sæbø-brua til skolekrysset, avkjørselen til skolen fra Bruaset-vegen (fylkesvegen opp gjennom bygda). Veien fra Sæbø var opprinnelig en kjerreveg, gang og sykkelveg, som skulle gå på skolejorda, men endte opp til å sammenfalle med gårdsvegen til gårdsbruk 112,4. Da Voll kommune bygde aldersheimen (det eldste bygget på Voll omsorgssenter), var det naturlig at de bygde den på skolejorda som de eide, med atkomst fra fylkesvegen.

Da det nyeste bygget på Voll omsorgssenter ble bygd, ble innkjørselen lagt til skolevegen og den ble hevet ca. 0,75 m, for å få «skikkelig» atkomst til Omsorgssenteret. Trafikkøkning på skolevegen ble selvfølgelig en konsekvens. I tillegg kom omsorgsboligene på andre siden av Omsorgssenteret.

Da det ble bygd skolehus i 1955 (Den såkalte «Nyskolen»), var det vel ingen som så for seg den trafikkøkningen, som har skjedd i skolesammenheng. Og til slutt kom skolefritidsordningen med bringing og henting. Har også observert at småskolebarn, som ikke har rett på skyss, også bringes og hentes. Det er fullt forståelig at foreldrene er engstelige for å sende helt ned til seksåringer inn i dette trafikkaoset alene. Der er til tider en blanding av gående/syklende skolebarn, privatbiler, traktor med landbruksredskap og varebiler. Søppelbilen og TINE (melkebilen) må enten rygge inn, eller ut. En må i tillegg nevne den elendige bussholdeplassen (tror den skulle være bare midlertidig) for tre busser og ventende skolebarn. Lærerne må følge skoleelevene til bussholdeplassen for at det skal være forsvarlig. Forstår godt at Vågstranda skolekrets bruker trafikksikkerheten som ett av argumentene mot skolesammenslåing. Det er ikke godt å sende fra seg seksåringene i denne sammenheng.

Skal nå Måndalen barnehage legges til skoletomta, blir det mye bringing og henting, det legger enda mer trafikk til området. Her må en være tryllekunstner for å få gode trafikale løsninger. Trafikkspørsmålet må løses i helhet, før en begynner å legge nye brukere til området. Bussholdeplassen bør også tas med.

Så til dere politikere, som er så innstilt på snarlig løsning av ny barnehage i Måndalen. Ta imot tilbudet fra idrettslaget om kjøp av tomt ved siden av eksisterende barnehage, der foreldrene ønsker det. Der er det allerede veg, vann og kloakk fram til eksisterende barnehage, som den nye barnehagen sikkert kan benytte. Der er de trafikale løsningene mer håndterlige. Beliggenheten er i naturområdet, med gode turmuligheter for barnehagebarna. Barna, som skal vokse opp i «en kommune for naturglade mennesker», må jo læres opp å bli glad i naturen. Forholdene ved skolen har ikke samme muligheter.

Dessuten er skoleområdet det kaldeste strøket på hele Voll, med daltrekken ned bygda. Barnehagebarn tilbringer mye av dagen ute,

Det er mye lunere oppe ved Idrettsplassen enn nede ved skolen.

Utredningen som overbeviste de fleste i formannskapet om plasseringen ved skolen, har vel tatt alternativ plassering ved idrettsplassen like seriøst, går jeg ut ifra, eller er den et bestillingsverk? Tar det som en selvfølge at alle dere folkevalgte ønsker det beste for barna. Jeg vet dere skal ivareta kommunens interesser også. Dilemmaet er at ønskene kommunen har, ikke alltid sammenfaller med foreldrenes ønsker og vurderinger.

Godt valg, på torsdag den 22. mars!