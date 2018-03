Leserbrev

Det er med undring vi leser lederen i Åndalsnes avis lørdag 10. mars der det hevdes at Statens vegvesen har sagt nei til trafikksikkerhetstiltak på E136 i Måndalen. Det er en framstilling av saken vi ikke kjenner oss igjen i.

Vi i Statens vegvesen opplever å ha hatt en god og konstruktiv dialog med Måndalen velforening om å få på plass gode og helhetlige løsninger i Måndalen sentrum. I midten av februar la vi fram vårt nasjonale handlingsprogram for de første fire årene i Nasjonal transportplan. Da ble det klart at planlegging av en større utbedring av E136 i Måndalen dessverre ikke nådde opp i prioriteringen innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Det betyr at vi ikke kan starte planlegging av store utbedringer, men heller må gjøre en faglig vurdering av hvilke mindre tiltak som kan gi tryggere forhold for trafikantene i Måndalen.

27. februar møtte vi ordføreren i Rauma og Måndalen velforening for å diskutere trafikksikkerhet i Måndalen. Vi er alle enige om at det er behov for å gjøre noe. Velforeningen la frem en rekke tiltak som de ønsket vurdert. Flere av disse tiltakene krever utarbeidelse av reguleringsplan og investeringsmidler. Siden E136 i Måndalen ikke er inne i handlingsprogrammet, har vi ikke investeringsmidler til å starte regulering.

Vi har flere ganger målt fartsnivået i Måndalen sentrum. Målingene viser at gjennomsnittshastigheten over tid har ligget stabilt på 53 kilometer i timen. Våre målinger har vi også sendt over til politiet, som grunnlag for å vurdere å gjennomføre fartskontroller på vegen.

Statens vegvesen vurderer nå ulike mindre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten uten å utløse krav om reguleringsplan og investeringsmidler. Eksempel på slike tiltak kan være nedsatt fartsgrense, humper, fartstavle, oppmerking eller forsterket vegbelysning.

Om det kan det være så vanskelig? Det er i hvert fall ikke så enkelt som Åndalsnes Avis vil ha det til. E136 er både en lokalveg og den viktigste transportåren inn og ut av Møre og Romsdal for næringslivet. Vi kan ikke bare legge ut noen fartshumper uten å vurdere konsekvensene for alle på en god måte.

Vi vet at farten ikke går ned i nevneverdig grad av å sette ned fartsgrensen, uten å gjøre ulike fartsdempende tiltak som humper, eller å snevre inn vegen. Rumlefelt kan være effektivt for å få vekke trafikantenes oppmerksomhet, men gir støy for de som oppholder seg i nærheten. Forskning viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet gir dårlig sikkerhet for myke trafikanter. Det er faktisk ikke gitt at et gangfelt bedrer trafikksikkerheten i det hele tatt. Andre typer kryssingsløsninger kan gi for store konsekvenser for framkommeligheten. Og feil belysning kan føre til blending for de som går, sykler, kjører bil eller vogntog.

Vi har verken satt oss på bakbeina eller sagt nei til tiltak. Vi skal gjøre en faglig vurdering av de ulike alternativene ut fra de rammebetingelsene vi har, slik at det vi gjør det som vil gi best effekt for trafikksikkerheten på E136 i Måndalen.