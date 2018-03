Nei til enda en bomstasjon

Leserbrev

Det ser ut til at utbedring av E136 gjennom bl.a. Veblungsnes er høgaktuell for tida, det er vel og bra, men det er viktig å få med noen refleksjoner/innspill rundt denne saka:

Flertallet av oss som bor på Veblungsnes er uenige i en bomfinansiert veg. En bomfinansiering vil ramme flere enn oss som bor på Veblungsnes.

Denne biten av E136 er ikke en lokal veg. Etter min mening er det viktig at de som bor på sørsida i vår kommune får uttale seg i denne saka.

Forelå det en konsekvensanalyse før vedtak i kommunestyret om bomfinansiering på 160 mill. av en estimert totalkostnad på 200 mill. (tallene er utarbeidet av Statens vegvesen)

Er det blitt tatt hensyn til at de som bor på Vågstranda vil få økte utgifter for å gå til lege/tannlege eller for å få oppleve en kulturell begivenhet?

Vil sentrum i kommunen styrkes eller svekkes ved at de som bor på sørsida får en ekstra kostnad på ca. kr 15.000,- – kr 20.000,- i året? Svaret er åpenbart. Det samme vil det være for oss som bor i Veblungsnes, med mindre at vi velger enten å sykle eller å gå, hvilket er fullt mulig fra her.

For 200 mill. vil vi få en veg med kun 110 meter miljøtunnel (ca. 20 sekund løping), dette mener vi er altfor kort til å kunne leve med, 300 m. må være minimum. Konsekvensene av støy og inngrep i naturen er heller ikke godt nok dokumentert, dette må utredes fullt ut.

Bruk fornuft og klokskap til det beste for Rauma kommune som en samlet kommune. Raumafolket er i en geografisk stilling der vi fra før belastes veg og ferjer uansett mål/destinasjon.

Med ønsker om en snarlig og levelig løsning for alle.