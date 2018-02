Quo vadis, Rauma?

Leserbrev

Den funksjonelle og elskede Voll Omsorgsheim skal nå rives og erstattes med 16 enheter i et boligkollektiv, altså en nedgang på rundt 5 plasser.

I tillegg trues det med et ringere bespisningstilbud enn det kok og server som inntil nå har vært en selvfølge. Vi skal altså ha plastikkavfall i tillegg til under- og feilernæring. Ta en titt på Molde kommune hvor det arbeides med faglig funderte hybridløsninger på bespisningsproblematikken.

Vi er vitne til og ofre av en ledelseskultur som har glemt formålet med sosiale tjenester, som er veldig flinke på kostnader, men som ikke har forståelse av verdier. Hver gang en ny generasjon av ledere kommer inn skal det spares i forhold til forgjengerne.

Jeg foreslår at vi slutter med seigpiningen og går direkte til minkfarmer med gittergulv og foringsautomater.

Jeg forstår at kommunen har gode og samvittighetsfulle medarbeidere, så dette er mer et hjertesukk over at vi gjentar tabber som andre har lært fra.

