Åpent brev til Rauma kommune v/helse- og sosialsjef Greta Hanset

Leserbrev

Måndalen bygdekvinnelag har i møte 25. januar tatt opp saka om Helsehuset, kjøkkenet der, matlaging og servering.

Vi er glade for at det blir et fullverdig produksjonskjøkken i Helsehuset. Men vi mener at kjøkkenet på Voll omsorgssenter må bestå. Nærhet til brukerne gir en helt annen kontakt og kvalitet enn det et eksternt kjøkken kan gi. Vi er kjent med at kok-kjøl er på veg ut, da kan det være godt å ha kjøkkenet på Voll klart til igjen å lage mat til personer i bofellesskap-kollektiv og folk som bor heime.

Når det skal velges system for middagslaging, blir valget ofte tatt ut fra økonomiske hensyn. «Kok-kjøl» velges fordi en tror det blir det rimeligste. Men det er en fare for nødvendige tilleggs-omkostninger da vil komme på andre budsjett (f.eks. heimesykepleie) eller gå på bekostning av kvalitet, som igjen gir utfordringer i forhold til underernæring og livskvalitet. Matproduksjonen kan også skje som en kombinasjon av «kok-kjøl» og «kok-server». Det er viktig at maten blir tatt godt vare på fra den blir produsert til den blir spist.

Det er en kjent sak at mange eldre sliter med dårlig matlyst. Derfor er det viktig at matserveringa og matopplevelsen blir positiv og god for brukerne. I Rauma er det bestemt: Det skal bygges et produksjonskjøkken, og der skal maten lages etter «kok-kjøl»-prinsippet. Men det som burde vært bestemt er: Det skal bygges et kjøkken, og vi skal levere og servere mat av beste kvalitet.

Vi benytter anledningen til å takke alle dere som arbeider

«på golvet» i helse og omsorg for den gode jobben dere gjør til enhver tid, og særlig nå som dere går inn i en tid med store omstillinger med ekstra utfordringer.