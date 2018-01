Trenger Rauma kommune en «samferdselsminister»?

Leserbrev

Mandag kveld deltok jeg sammen med flere næringslivledere i en meningsutveksling i kommunestyresalen, for at vi skulle komme med innspill og delta i diskusjoner, om rulleringen av samfunnsplanen i Rauma Kommune.

Vi fikk en god gjennomgang av Raumasamfunnet med bakgrunn i kjent statistikk og kjente utviklingstrekk av fylkesplansjef Ole Helge Haugen og utover kvelden ble det mange gode diskusjoner og innspill i grupper. Temaet og gruppen jeg var plassert i var samferdsel.

Det som uroer undertegnede, er hvor lite vekt politikere, i vår kommune ser ut til legge i E136 også kalt eksportvegen, fra Ålesund til Fylkesgrensen.

Rauma og Åndalsnes har fra tidligere vært et knutepunkt i samferdsel, hovedtyngden av inngående hjultrafikk inn til vårt fylke, enten det gjelder turister, eller næring, har kommet via E136, nå planlegges det nye veier i flere deler av vårt fylke som i løpet av de neste 15-20 årene kan sette Åndalsnes og Rauma sjakkmatt.

Vi vet at Raumabanen er truet, spesielt gjelder det godstransporten. Fra gammelt av har banen og NSB vært en bærebjelke i Rauma-samfunnet. Det er den også i dag, direkte og ikke minst indirekte med tanke på arbeidsplasser.

Raumabanen er knapt omtalt i fylkesplanen, det er merkelig at fylkets eneste jernbanestrekning, knapt er ofret en linje i fylkesmeldingen.

For undertegnede ser det ut for at det som teller i samfunnsplanen er en raskt vei til Molde. At dette er viktig for bo- og arbeidsmarkedet forstår jeg, men dette må ikke gå utover våre politikeres engasjement for E136 Romsdal.

Ja, jeg vet at E136 er inne på NTP, men ingen ting er sikkert før gravemaskinene er satt i bevegelse i Romsdalen. Minner om at Romsdalen tidligere har hatt sin plass på NTP for så å bli skubbet nedover og ut. Her må vi ha skyvekraft, som holder Romsdalen varm. Det er lett for at det kan komme en utsettelse og enda en utsettelse, det kan vi ikke akseptere, uansett årsak.

I den senere tid har det vært en diskusjon om valg av trase fra Digernes i forbindelse med Møreaksen, for E136 Romsdalen er det av betydning av hvor denne trasen går i fremtiden. Statenes Vegvesen vil velge vekk Ørskogfjellet til fordel for en trase mere tilpasset Møreaksen og kjøretiden Molde/Ålesund. Det skal kunne spares 3 minutter i kjøretid med nye trase gjennom Tomrefjord, mellom byene, fort skal det gå.

Det har også vært en diskusjon om Møreaksen og Romsdalsaksen, dette uten at jeg kan registrere at politikere fra det politiske miljøet i Rauma, har deltatt i noen av diskusjonene fra Rauma sitt ståsted og hva som er best for Rauma.

Det er ikke sikkert at det som passer best for Molde, bestandig er det som passer beste for Rauma.

Det er også synd at vår lokalavis ikke på egen hånd setter disse viktige saker for Rauma på dagsorden og tar disse viktige temaer for Rauma til bred debatt i sine spalter. Det er stille, veldig stille.

Kommunen går nå i front for en storstilt satsning på reiselivet, ja reiselivet skal bli den «nye» oljen påpekes det. Denne satsningen er veldig bra, riktig og fremtidsrettet. Mener vi alvor med satsningen, må vi passe på at vi har samferdselsløsninger som fører turister og reisende til vår kommune.

Samferdsel er nå et hett tema, det finnes snart ikke en ordfører med respekt for seg selv, som ikke har en bru eller et tunnelprosjekt til sin kommune på sakskartet.

For å nå opp i denne debatten, burde Rauma Kommune hatt sin egen «Samferdsels minister» som på Rauma sine vegne, kan delta i debatter, alle veimøter, jernbanemøter, i vårt fylke. Informere og fremme planer på Rauma kommune sine interesser og premisser til det beste for vår kommune.

Teamet samferdsel, er en heldagsjobb og vel så det. En viktig jobb og satsning for fremtiden.