Sentralisering av kirker

Leserbrev

Det har vært gjort flere spredte forsøk de siste tiåra på å få i gang en debatt om kirkene i Rauma. Alltid har det endt med status quo. Alle som uttaler seg er glad i kirka si. Kirka har en viktig og sentral rolle i lokalsamfunnet, blir det sagt. Kirken den er et gammelt hus, men vi har ikke penger til vedlikehold osv, osv.. Motstridende syn kommer til uttrykk. Mange engasjerer seg. Sterke følelser kommer opp. Noen kan være redd for å uttale seg, for ingen vil jo bli upopulær!! Andre er likegyldige til kirken. Slik ender alltid saken og alt blir som før. Men la oss håpe at Knut Johan Steneruds utspill, avisoppslag og lederartikkel, kan føre kirkesakene i Rauma et stykke videre inn i 2018.

Jeg tror vi må se på utviklingen i andre land i Nord-Europa (som det er naturlig for oss å sammenligne oss med) for å komme videre. Her har kirker lenge blitt solgt, avvikla, revet, brukt til andre formål, gjort om til museer, hoteller eller cafeer o.l. Mange av oss har sett med skrekk og gru på utviklingen, men har valgt å se med åpne øyne på det som skjer. Også med folkekirkene i Norden: De er ikke folkekirker lenger! De er kirker uten folk.

Riksantikvar Jørn Holme og Oddbjørn Sørmoen i kirkeavdelingen, sa det slik på et fagmøte for en tid tilbake: I løpet av ti år må vi kanskje tenke helt nytt om kirkene i Norge. Noen må avvikles. Antall kirker kan bli drastisk redusert. Kirker kan også flyttes. Noen omgjøres og brukes til helt andre formål.

Den mest utfordrende uttalelsen var likevel: Vern av kirker er bruk av kirker. Vil vi verne om den lokale kirka, må vi bruke den. Lokalt engasjement og dugnadsinnsats må til for å berge kirkene. Så her nytter det ikke lenger å se på kirka som en "service-institusjon" som skal skape fest- eller sørgestemning et par ganger i året. Det blir for lite! Men det er store ting som står på spill!

Derfor trengs det en skikkelig debatt om kirkenes og kirkerommenes bruk i en ny tid. Ikke bare et avisoppslag i ny og ne. Jeg tror vi trenger ekspertråd utenfra, gjerne fra Riksantikvar Holme, en annen kjent fagperson eller en rikskjendis. Det ville være flott om menighetsråd og fellesråd tok initiativ til et debattmøte om kirkene i Rauma og deres framtid. Møtet bør avholdes i Storsalen på kulturhuset! Saken dreier seg jo ikke bare om ny kirke på Åndalsnes. Dette er ei sak som berører folk i alle bygder. Det dreier seg om realitetsorientering. Det dreier seg kanskje til sjuende og sist om kirkesøkningen.

La oss komme videre. Det var å håpe at flere kom på banen med konstruktive innlegg. Det gjelder vår felles framtid!