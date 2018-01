Prisene har noe å si for om folk kommer eller ikke

Leserbrev

I Åndalsnes avis fra torsdag 4 januar, side 13 var det et innlegg hvor det står at Romsdal tindegruppe ønsker seg flere nye klatrere. De opplever at mange tar klatrekurs og brattkort, men få finner vegen til klatreveggen etterpå.

Jeg tror prisene på Tindesenteret har mye å si. Om du ser på for eksempel Moldehallen eller Hula i Kristiansund så er de billigere og det finnes flere ulike tilbud på prislisten. De har også rabatt på alle tilbudene for dem som er medlem i Romsdal tindegruppe. På Åndalsnes er det kun 10 prosent avslag på et helårskort.

I Moldeveggen koster inngang for et medlem 100 kroner. Barn mellom 0 og 10 år koster 30. På Tindesenteret koster det for medlem kroner 145. Barn mellom 4–14 koster 90 kroner. I Kristiansund er det enda billigere hvor prisen for en enkeltbillett koster kroner 50 og 1.000 kroner for et årskort. Moldeveggen tilbyr også halvårskort til 2.200, et flott tilbud for dem som vil klatre mye inne om vinteren.

Vi er en familie på fire; to voksne, et barn på 5 og et barn på 8 måneder. Om vi vil tilbringe en time eller to i klatrehallen på Åndalsnes så koster dette oss 290 kr for oss voksne. Vi må i tillegg betale 90 koner for et barn på 5 som vil prøve klatring i 10 minutt og om vi har med en person som ikke skal klatre med, som for eksempel skal følge med babyen, så må vi betale ytterligere 50 kroner for den personen. 1–2 timer som en familieutflukt koster oss da 430 koner om vi har fult utstyr selv ... For å låne ekstra utstyr koster det på Tindesenteret ca. 60 per gjenstand, i Molde ligger prisen på 40.

Når jeg har spurt de i resepsjonen om prisene så får jeg forklart at vi som vil klatre må i tillegg betale for museet. Å se det en gang er greit, men det er vel ingen som vil se det hver gang en skal klatre, det vil si betale for noe de ikke skal på. Jeg får også beskjed om at om jeg vil klatre billigere så anbefaler de årskort. For en familie er det lite lønnsomt ...