Leserbrev

Har E39 noen betydning for Rauma? Etter vår mening et rungende JA. Derfor er vi også noget forundret over tilbakeholdelsen om temaet i kommunen. Er det de «etablerte» som holder igjen, eller er det folk flest som ikke bryr seg? Fjorårets meningsmåling viste at hele 67 % av Rauma sin befolkning ønsket Romsdalsaksen, men også at 20 % ikke hadde gjort seg opp en mening.

Stortinget har satt som ambisjon om fergefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden innen et par tiår, og de har forsåvidt vedtatt en utdatert undersjøisk løsning basert på et allerede utdatert og mangelfull konseptvalgsutredning (KVU) fra 2011. Rauma er f.eks. omtalt slik:

Rauma kommune og tettstedet Åndalsnes med til sammen ca. 7.400 innbyggere ligger utenfor planområdet. Det foregår noe pendling mellom Molde og Åndalsnes med andelen av arbeidsstokken som pendler er lav. Rauma kan ikke sies å inngå i bo- og arbeidsmarkedsregionen til Molde.

Er det ikke merkelig at Rauma var utelatt i beregningene for bo-/arbeidsmarkedsområdet for KVU? Samtidig påstår de at Romsdalsaksen/Sekkfast var utredet.

– Sløser penger Terje Tovan i Borgerlisten i Molde mener samfunnet ikke kan se bort fra kostnadsforskjellene mellom Møreaksen og Romsdalsaksen.

Er det så mulig å gjøre om på et slikt vedtak med en mer moderne og miljøvennlig løsning som gavner hele fylket på en mye bedre måte? Selvfølgelig er det det. Også uten å miste plassen i køen på NTP, ifølge uttalelser fra samferdselsminister Solvik-Olsen.

Man tror kanskje at Tautra og Otrøya er så langt borte at det ikke påvirker Rauma, men indirekte gjør det faktisk det. Noen har sikkert tenkt – og kanskje lovet støtte til Rauma for Langfjordforbindelsen. Nå viser det seg at den ikke er selvfinansierende lenger, den er lagt på is, og man må se veldig langt etter fylkeskommunale penger til et slikt prosjekt. Selv dersom strekningen blir omgjort til statlig vei, vil det ikke være mange dråpene igjen til hverken dette prosjektet eller andre i fylket dersom man bruker 40 mrd. på firefeltsveier til Otrøya.

Dersom E136 blir lagt via Tomrefjorden som Statens vegvesen foreslår, vil Eksportvegen bli 5 km. lenger enn med Romsdalsaksen. På Sunnmøre snakker man allerede om Stryn/Grotli som den nye Eksportvegen. Blir det igjen mye aktivitet på jernbane og E136 i Rauma dersom dette skjer? Nordmøre og Romsdalshalvøya kjører like gjerne om Oppdal allerede i dag.

E39 vil følge E136 hele 3 mil lenger, helt til Hjelvika. Det betyr at Eksportvegen E136 blir 5 km. kortere, får mer ressurser for vedlikehold og utbedring – og ikke minst forblir Sunnmøres foretrukne eksportveg. Ifølge de siste statistikker så er det nå flere jobbpendlere Rauma-Sunnmøre enn Rauma-Molde.

Ny kostnad og ny trasé for Romsdalsaksen Mener fjordkryssing vil bli 4 milliard kroner rimeligere enn Møreaksen.

Hjelvika vil kunne bli et trafikknutepunkt for all hovedtrafikk i fylket med de muligheter det kan gi - Rauma vil igjen bli et trafikknutepunkt.

Kjøretida for strekningen Åndalsnes-Molde vil bli det samme som evt. Langfjordforbindelsen ville blitt. Man vil på denne måten styre mer trafikk inn på mindre antall km. veg, og dermed øke samfunnsnytten ytterligere.

Fjordkryssingene med flytebroer og hengebro vil skape en turistmagnet på linje med Atlanterhavsveien og styrke Golden Route betraktelig med utgangspunkt i Rauma. Kultur- og naturperlen Veøya kan om ønskelig bli mer tilgjengelig for både lokalbefolkning uten båt, og for turister – kanskje på linje med Hovedøya i Oslofjorden? Flytebroene vil få en seilingshøyde på sju meter, og er derved åpen for de aller fleste fritidsbåter. Hengebrua mellom Sekken og Veøya vil få en seilingshøyde på 75 meter, og gir derved tilgang for alle cruise skip.

RA sitt hovedmål er å få politikerne til å utrede Romsdalsaksen for sammenligning med den utdaterte løsningen. Håper også at du vil gi et bidrag til innsamlingsaksjonen for en samfunnsnytteanalyse som sammenligner kost/nytte mellom alternativene. Vi håper også at du vil signere på våre underskriftslister på butikkene rundt om, og savner du en på din lokale nærbutikk, så kontakt for å hjelpe oss med dette.