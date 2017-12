En påminning til jegere

Leserbrev

I Åndalsnes Avis så er det publisert et innlegg fra lederen i Rauma Viltnemnd angående varsling til ettersøksringen/Rauma kommune av påskutte dyr, i forbindelse med funnet av to skadde hjortekalver. Etter en ekstern undersøkelse så har jeg noen innvendinger til innlegget.

For det første: Det er ikke absolutt varslingsplikt av påskutte dyr første dagen. Hvis jegers/jaktlags egen obligatoriske ettersøk første dagen, med godkjent ettersøkshund, kan konkludere med at dyret er 100 prosent friskt, så kan dyret friskmeldes. Men kravet til friskmelding er selvfølgelig strengt.

Hvis jeger/jaktlag etter første dags ettersøk med godkjent ettersøkshund ikke finner blodspor, ikke ser dyret, ikke ser andre tegn på at dyret er truffet, at jegeren er 100 prosent sikker på at han bommet (for eksempel ser kulenedslaget), ja, da er det ikke krav om varsling, og dyret kan friskmeldes. De fleste jegere/jaktlag vil nok likevel be om hjelp fra ettersøksringen i Rauma. Hvis det derimot konkluderes med at dyret er såret så er det varslingsplikt til kommunen for dag 2 etter påskytingen.

For det andre: Det er ikke nødvendig å stedsangi hvor disse to kalvene ble funnet/avlivet. Stedet er helt uvesentlig i denne sammenhengen. Det fører bare til at alle jegerne på nordsida og sørsida blir mistenkeliggjort. Det var vel ikke hensikten??

For det tredje: Disse to hendelser kan ikke føre til at tilliten til alle jegerne i Rauma er svekket. Det blir for drøyt. La oss si at det i Rauma blir skutt 500 hjort i år, så utgjør disse to tilfellene 0,4 prosent av skutte dyr hvis mine regneferdigheter stemmer! Så dette er ikke det helt store problemet. Påkjørselsproblematikken er verre etter min mening. Den bør gjennomgås og diskuteres.

Dem som tror at vi kommer ned på null prosent når det gjelder skadeskyting og varsling om dette, ja de tror sannsynligvis også på julenissen. Men for all del, informasjon er ikke bortkastet, men dette problemet burde vært tatt opp før jakta og ikke nå når jakta snart er slutt.

Etter 50 års jakterfaring så vet jeg at jakt ikke er noe svart/hvitt foretakende. Sjøl den beste vil før eller seinere gjøre feil av varierende karakter. Men det er selvfølgelig ikke ulovlig å ha uoppnåelige ønsker, men det er ganske naivt.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle jegerne i Rauma en god jul og et godt nytt år. Og til opplysning så har jeg fortsatt stor tillit til at dere vil fortsette å utøve jakta på en human og god måte også i framtida, i motsetning til resten av viltnemnda.