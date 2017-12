Jul, barn og forventninger

Leserbrev

Torsdag i forrige uke var det mange barn i Rauma som fikk en førjulsgave. I adventstida er det jo mange barn som venter og venter, og advent blitt brukt som navn på nettopp på denne ventetiden. Vi i Høyre, Venstre, KrF, Frp og uavh. ville korte ned ventetida noe, og prioriterte sterkt de minste i neste års budsjett.

Ny/renovering av barnehagene i både Måndalen og Isfjorden (Leiktun) allerede i 2018 var den største gaven fra oss til barna i Isfjorden og Måndalen.

Vi har også lagt inn midler til barn/unge som ikke driver organisert aktivitet. Vi fant også rom til å legge til 885.000 kroner ekstra i skolen i forhold til rådmannens budsjett, og barnehagene fikk 300.000 kroner mer enn rådmannens forslag. Det var også viktig for oss å gjenopprette tilbudet til barn som trenger fysioterapibehandling. Man kan trygt si at samarbeidspartiene Høyre, Venstre, KrF, Frp og Uavh. har prioritert de aller minste.

Vi har også valgt å legge inn penger til fortsatt drift av u-skolene på Åfarnes og Måndalen. Før vi tar stilling om vi skal bygge ny ungdomsskole i Måndalen, ønsker vi å avklare en del sentrale spørsmål. For å kartlegge foreldre og elevers ønsker, vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse. Der vil vi legge stor vekt på å høre ungdommene, både de som går der i dag, og ikke minst de som de siste årene har gått der. I tillegg må vi avklare hva foreldre og elever tenker i Innfjorden. Det er flere i dag som sender barna sine på skole til Åndalsnes. Åndalsnes ungdomsskole har i alt åtte ungdommer fra sørsida.

Skolestruktur handler om så mye mer enn bare bygninger. H, V, KrF, Frp og U ønsker å se alt i sammenheng. Barnetallsutvikling, fagmiljø, økonomi, kompetanse og rekruttering er sentrale stikkord her. De utfordringer som samfunnsplanen beskriver og som vil forsterke seg framover, mener vi må ha mye større fokus fra oss politikere. Rauma har større utfordringer enn bygging av skolebygg eller bevaring av disse.

Det er ikke kampen mellom bygd og sentrum, slik noen hele tiden ønsker å dyrke, som er vår utfordring. Det at vi har valgt å stå alene som kommune, det å rekruttere kompetanse, det å få gode nok fagmiljø, det å bevare og utvikle nye arbeidsplasser, er noen eksempler på utfordringer vi står ovenfor i årene som kommer. Derfor må vi rigge oss slik at vi er best mulig forberedt på disse utfordringene. Det handler bl.a. om at man hele tiden må være på utkikk for å forbedre seg, og gjøre ting annerledes enn man gjorde i går.

Ett godt eksempel på det er byggingen av det nye helsehuset, og omstillingen av tjenesten som følge av nytt hus. Som statsråd Bent Høie sa da han besøkte oss i sommer; «det er ikke huset som er det viktigste, men kvaliteten på tjenestene som blir levert i huset …»

20. mars kommer statsråden tilbake igjen og åpner helsehuset vårt. Det blir starten på en ny tidsregning innenfor helse og omsorg, og et godt eksempel på hvordan vi hele tiden må fornye oss. For det er kun en ting som er konstant i et samfunn, nemlig forandring. Jeg er imponert over hvordan helse- og omsorgstjenesten jobber med omstillingen og forberedelsene til innflytting, og jeg håper og tror at de vil lykkes med dette arbeidet.

Tidlig neste år får vi også besøk av kommunalkomiteen på Stortinget. Komiteen består av stortingsrepresentanter fra alle partier, og de vil ta sentrum, Tindesenteret og helsehuset nærmere i øyesyn. Det er svært gledelig at vår satsing blir lagt merke til. Vi blir også invitert rundt om i fylket for å snakke om sentrumsutvikling, og i forrige uke fikk H, V, KrF, Frp og U gjennom at Strandgata må oppgraderes i 2018. Dette for å få en trafikksikker vei til og fra helsehuset. Det vil bli stor trafikk på den gata når helsehuset åpner, og forhåpentligvis vil dette også generere økt handel i sentrum.

Vi satser også stor på reiseliv i 2018, og drømmen om bl.a. gondol blir stadig noe mer enn bare enn drøm.

Som dere skjønner så er blir det litt av hvert å holde på med i 2018 også, men før den tid er det viktig å ta juleferie. Senke skuldrene, ta vare på hverandre og ikke glemme hva jula egentlig handler om.

Jeg ønsker alle en riktig god og fredelig jul.