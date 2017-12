"Øver i gjennomsnitt 2,67 dager i året"

Leserbrev

At Heimevernet årlig øver i gjennomsnitt 2,67 dager, skyldes det faktum at soldatene ikke øver hvert tredje år. De to andre årene er øvingen på fire dager, i det minste laget etter mitt skjønn. Tjenesten – årlig – burde i hvert fall være fem dager. Dette koster selvsagt penger – som må bevilges! For lite øving svekker soldatenes evne til å delta i et effektivt forsvar av Norge, dårlig trente avdelinger overlever neppe lenge i kamp. Dette burde bekymre våre bevilgende myndigheter.

At Stortinget nå vil styrke Heimevernet med 2.000 mann, fra 38.000 til 40.000, er selvsagt positivt hvis pengene kommer. Og det er nå på høy tid at det blir ro om Heimevernets struktur og styrkeoppsetting. Gjentatte forslag om nedleggelser og nedbemanning av vår største forsvarsgrein – i hvert fall når det gjelder antall soldater – fremmer verken motivasjon eller forsvarsvilje. Norge trenger et landsdekkende forsvar.

Nå er det bare HV som finnes over hele landet selv om mannskapsstyrken er mer enn halvert. At Sjøheimevernet ved årsskiftet går over i historien, er det flere enn Senterpartiets velgere som forstår lite av. Med krig i Europa på 4. året, er det nødvendig med effektiv kontroll av vårt territorium, også langs vår lange kyst. Sjøheimevernet – kystens «øyne og ører» – er det etter min mening fortsatt behov for.