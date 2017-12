"Fortsetter trenden med redusert liggetid for cruseskipene, vil det bety færre gjester på utflukter og færre kroner i kassa"

Leserbrev

Etter å ha lest cruisefarten fra Molde og Romsdal havn for 2018 over antall båter og liggetid i Åndalsnes, har jeg gjort meg noen observasjoner.

De fleste større båter fra Aida og noen fra Costa, som utgjør en stor andel av skipene til Åndalsnes kommende sommer 2018, har delt liggetid mellom Åndalsnes og Molde. I Åndalsnes har skipene 4 til 4,5 timer til rådighet.

Dette fenomenet har en betydelig økning for sommeren 2018. En del av grunnen kan være at skipene får rabatt ved å anløpe begge havner. Dette har vært praksis i flere år.

Fortsetter denne trenden med redusert liggetid i Åndalsnes, vil det for reiselivsnæringen i Åndalsnes og Rauma bety færre gjester på utflukter og færre kroner i kassa, for aktørene i reiselivsnæringen i Rauma.

For cruisegjestene blir det å «fare» over Åndalsnes og Rauma i et heseblesende tempo – dette er ikke bra for verken gjestene, eller utøverne i næringa.

Hva skjer med NSB og satsingen på strekninga Åndalsnes/Bjorli som turistbane? Kan dette sette NSB sin satsing i fare? Med redusert liggetid i havna i Åndalsnes, blir det færre turer med turisttoget opp til Bjorli, antall avganger må innskrenkes på grunn den redusert liggetida, dette blir ikke bærekraftig for NSB. Hva med NSBs øvrige satsing i Rauma, vil den kunne bli påvirket av dette?

Skal NSB sin satsing på Raumabanen som turistbane være bærekraftig, må NSB tilføres/mates med cruisegjester til flere avganger fra de store skipene.

NSB og turisttoget har vært Åndalsnes og Rauma sitt suksesskort i kampen om de store skipene, nå kan det se ut for at vi er i ferd med å bli satt sjakk matt.

Håper de som i vår kommune han ansvaret for markedsføringen og satsingen på reiselivet, tar dette innover seg, og jobber for at de store båtene fra 2.000 til 4.000 cruisegjester blir liggende hele dager i Åndalsnes.

Vi må sikre oss at innsalget av skipene til Åndalsnes blir gjort av vårt lokale selskap. Dermed får vi en «spisset» markedsføring som ivaretar våre interesser.

Åndalsnes og Rauma er den kommunen i vår region som har aller mest å vise fram til våre turister, vi sitter på alle de store naturbaserte attraksjoner. Det i seg sjøl er mer enn nok til å fylle hele dagen til våre cruisegjester. Vi har infrastrukturen og tilbudene om utflukter til de aller største skipene, som vil gjøre det interessant for skipene å ligge i Åndalsnes hele dagen.

Flere av våre nabokommuner langs Raumabanen har sammen med NSB satset stort på turisttoget med flere utflukter den lengste til Dovre med moskussafari. Dette mangfoldet i utflukter vil nå måtte avvikles, dersom trenden fortsetter med at de store skipene fordeler liggetida mellom Åndalsnes og Molde.