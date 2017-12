Sterkt sentrum, levende bygder

Leserbrev

Undertegnede, som leder av den nye Åndalsnes Gårdeierforening (ÅGF), ble i Åndalsnes Avis sitert på at det nå bare er armod å drive forretning i Sentrum av Åndalsnes. ÅGF ønsker å engasjere gårdeierne i sentrum. Jo flere vi er, jo større er muligheten til å få til noe. Gjennom flere artikler i Åndalsnes Avis har dagens situasjon i sentrum blitt beskrevet på god og riktig måte.

ÅGF er ikke en politisk organisasjon, men Rauma kommune må ha et sterkt sentrum og levende bygder for å fungere best mulig. For å få til dette ser jeg for meg at både ÅGF og politikerne tar utgangspunkt i Rauma kommune sine verdier; «Vi skal være Samarbeidsvillig – Ekte og Rause».

Gårdeierne må samarbeide for å finne de beste lokalene til den «riktige» butikkeier. Det kan jo medføre at den ene gårdeieren kommer litt bedre ut enn den andre, og da mener jeg det er viktig å være raus med hverandre og unne den andre det lille ekstra.

På samme måte mener jeg det må være mellom politikerne sentralt og bygdene, samt mellom bygdene på Sørsida og Nordsida. Det er bare på den måten vi kan få til gode og bærekraftige løsninger for Rauma.

Likevel er det slik at noen «taper» (det er sjelden svart/hvitt) og må gi etter og da er det viktig å huske; det er ikke lov å være sur, bitter og forbannet mer enn ett minutt av gangen.

Livet går videre og det kan da kanskje være verdt å reflektere over Rauma kommune sine verdier og være raus mot «naboen».

Da skal ÅGF ha lykke til i arbeidet med å skapet et bærekraftig og levende sentrum til det beste for hele Rauma. Vi ønsker å skape en møteplass hvor alle raumaværinger ønsker å gjøre sin handel, både de som bor i sentrum og de som bor på bygdene. Skal en liten kommune som Rauma overleve, må vi stå sammen og som kjent; Sammen er vi sterke!