Bruene er trygge

Leserbrev

Statens vegvesen Region midt VG har i en serie artikler de siste ukene satt fokus på sikkerheten på norske bruer. Bakgrunnen for medieoppslagene er at VG har bedt om - og fått - innsyn i Statens vegvesens brudatabase Brutus.

Åndalsnes Avis følger opp dette viktige temaet opp i sin lederartikkel 23.11. der det hevdes at «Vegvesenet ikke har brukontroll». Dette er ikke Statens vegvesen enige i. Media sitt kritiske søkelys på offentlige virksomheter er viktig, men det er også viktig at vi fra vår side sier fra om vi mener noe er feil.

Vi har fått omfattende krav og rutiner fra Vegdirektoratet for tilsyn med og inspeksjon av bruene våre. Man skiller mellom enkle årlige «se på» inspeksjoner og hovedinspeksjoner som utføres hvert femte år, der man «tar på» og gjør detaljerte undersøkelser over og under vann. I tillegg har vi dedikerte fagfolk med daglige driftsoppgaver på veiene, og som kjenner veiene godt. Disse har også i oppdrag rapportere hva de måtte oppdage.

Statens vegvesen har fått kritikk for at vi ikke har fulgt egne rutiner for inspeksjoner av bruer. I Møre og Romsdal og Rauma betyr dette i praksis at vi ikke har utført de årlige visuelle inspeksjonene til fordel for de tyngre og viktigere femårige hovedinspeksjonene. Disse er til gjengjeld 100 prosent utført.

Vi beklager at vi ikke har klart å følge interne rutiner på årlige inspeksjoner. Dette følges nå opp nasjonalt. Vi vil gjennomføre det som blir besluttet også i Møre og Romsdal.

Dette betyr ikke at vi ikke har kontroll over bruene. Vi har kontroll på tilstanden på bruene i Rauma. Ingen trafikanter skal være urolige for bruene de kjører over. Det er ingen trafikanter som settes i fare som en følge av mangel på enkle bruinspeksjoner eller mangel på vedlikehold. Vi har i år utført 500 hovedinspeksjoner i Møre og Romsdal og er ajour med disse. Skulle vi likevel oppdage kritiske feil eller mangler, stenger vi bruen eller utbedrer straks.

Kjør, gå, sykle eller ta bussen trygt!