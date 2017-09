Hvordan gi reiselivet i Rauma et drømmeløft?

Hva skal til for å øke verdiskapningen av turisme i Rauma og gi næringen et drømmeløft, som kan bidra til reiselivet blir enda viktigere næring for fremtiden? Tidligere i sommer var jeg med ordfører, rådmann og næringsrepresentanter for reiselivet i Rauma på en «studietur» for reiselivet til Geiranger, Loen og Flåm. På denne turen fikk vi møtt og snakket med flere interessante personer fra reiselivet i ovennevnte steder, som villige delte sine erfaringer med oss. Selvsagt ble jeg imponert av Loen Skylift og en flott restaurant på toppen. Det som imponerte meg aller mest på turen var hvordan Flåm AS har utviklet og organisert reiselivet i sin region og nærområde.

Historisk har Flåm organisert reiselivet i følgende selskaper: Aurland Ressursutvikling AS, under Aurland Ressursutvikling er det etablert det heleide datterselskapet Flåm AS, disse har utviklet et reisemål i verdensklasse og utviklet en destinasjon som resten av reiselivs-Norge henter inspirasjon fra. Under Flåm AS er det opprettet flere fellestiltak som:

Flåm Utvikling i partnerskap med NSB 50/50% drift av Flåmsbanen

The Fjords DA i partnerskap med Fjord 1 – drift av fjordbåter.

Myrkdalen Fjellandsby AS

Flåm Utvikling AS, er drift og salg av opplevelse relaterte tjenester, slik som Flåmsbanen, Flåm Cruisehavn, Flåm Postfilial og andre aktiviteter.

Vi fikk en orientering om kundesentret som Flåm har opprettet, dette var imponerende, det var som å sjekke inn på en moderne flyplass, skranker og en rekke selgere. Her kan du kjøpe eller løs ut billetter til alt som Flåm kan tilby en turist. Bak disse selgerne, sitter operatørene i kundesentret som selger og tar i mot bestillinger fra hele verden. Operatørene/selgerne oppretter kontakter med agenter i de forskjellige land som igjen selger og lever gruppeturister i stadig stigende antall inn til Flåm.

Hva kan Rauma lære av Flåm? – og kan Rauma kopiere Flåm? Ja, vi har mye og lære av Flåm og vi kan bli bedre enn Flåm, om vi vil nok.

Flåm består av et lite sentrum, vårt sentrum Åndalsnes, er betydelig større og vi har bedre plass og omland til å utvikle våre tjenester til reiselivsnæringen. Åndalsnes/Rauma har mye mere enn Flåm og tilby våre turister, vi har Romsdalseggen, Rampestreken, Via Ferrata, Raumabanen, Trollveggen, Trollstigen, vandring. Fjellturer, Tindesenter og fiske i fjord og elver. Vi har flere viktige aktører som driver med fjellføring/turføring som skaper og utvikler et produkt i verdensklasse sommer som vinter.

Vi har flere flotte attraksjoner, det er system og tilretteleggelse, til å nå ut til grupper og endekunde som er vår utfordring. Vi har et stort ubrukt potensiale for å få flere turister til vår kommune, vi må bare kunne få satte disse tilbudene/attraksjoner i system, markedsføre og selge dette gjennom et selskap eller samarbeide, som er i stand til å hente turistene fra ulike verdensdeler, direkte til vår kommune. Vår kommune bør bli en del av rundreise grupper i fjord Norge.

For bildegjøre vårt potensiale kan vi se på noen sammenligninger:

Romsdalseggen hadde 14500 besøkene i 2016 – Besseggen hadde 50.000 besøkene i 2016.

Raumabanen/Turisttoget hadde i 2016 medregnet rutegående trafikk ca. 140.000 reisene/besøkene. Flåmsbanen vil i 2017 passere 1 million reisene/besøkene. Åndalsnes har år om annet ca. 50 cruisebåter på besøk. Flåm har 170 cruisebåter i 2017.

Her ligger et «hav» av muligheter og venter på Rauma, som kan genere nye arbeidsplasser og økte inntekter for Rauma. Som kommune må vi settes i stand til å «gripe» mulighetene og ta utfordringen.

Det jeg vil frem til er, det viktigste vi bør overveie er å etablere et sterkt driftsselskap som selv henter turister til vårt område, hvordan kan dette gjøres?

Jeg vil ha inngått et samarbeide med organisasjoner som har gått opp» løypa» før, som har kompetanse på området, som har data-redskapene, som har selgerne, som har agentene og nettet klart. Velger vi rett samarbeidsparter vil Rauma kunne hente gruppeturister fra innkommende trafikk fra Værnes, som kommer med toget over Norges tak til Åndalsnes/Rauma. Det kan komme grupper via flyplasser i Ålesund og Molde til Åndalsnes/Rauma. Dette vil igjen medføre oppsving for hele reiselivsnæringen i vår kommune, som igjen vil føre til økt aktivitet i reiselivsnæringen være seg buss/NSB/generell handel. Hotell og overnattingskapasiteten vil kunne merke et markant oppsving, som vil genere utvidelser og nybygg.

Jeg har villet startet med å komme i gang med en lokalt driftsselskap, der kommuner, NSB, banker, eksterne investorer og lokalt næringsliv går sammen med RRH og danner et sterkt driftsselskap. Selskapet skal kun fokusere på drift.

Parallelt ville jeg beredt grunnen for en nært samarbeide med Flåm AS, basert på provisjon, provisjon, fordi vi da har kontroll på våre kostnader, de har gått opp «løypa» tidligere, har selgere og agenter rundt om i verden. På denne måten kan Åndalsnes/Rauma bli en del av en 7 dagers rundreise i fjord Norge.

NB! Siden jeg nevner ordfører og rådmann i mitt innlegg, poengterer jeg at dette er min private mening, jeg har ingen offisielle roller, utover et engasjement for reiselivet i Åndalsnes/Rauma.