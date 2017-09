Takk for stemmene dine

En av de ting som fester seg hos meg i disse oppsummeringens dager er nyheten om at vi får ett rekordungt storting med en gjennomsnittsalder så vidt over 40 år, her i Møre og Romsdal er representantene under 40 år.

Flere representanter som så vidt har bikket 20 år, de er helt sikkert både dyktige og ambisiøse men det er ett faktum at de mangler sånn cirka 40 års livserfaring til «sannsynligvis» å bli gode representanter for de saker den aldrende del av befolkningen i Norge er opptatt av.

Dette er ett problem som vi må ta på alvor og derfor er det godt å vite at vi i Pensjonistpartiet har en øket oppslutning både her i fylket og over det ganske land.

De velgerne som egentlig har sitt hjerte hos oss men som denne gangen valgte å gi sin stemme til andre partier etter filosofien om at vi sannsynligvis ikke kommer på Stortinget likevel tenkte nok ikke på denne effekten.

Men ikke resigner, Pensjonistpartiet er i siget og vi kommer til å kjempe for våre saker ufortrødent fram mot kommune og fylkestingsvalget i 2019 og neste stortingsvalg i 2021 til tross for at vi har en stor utfordring med å bli nok synlig i media og debatter, det er ikke det at vi ikke vil men det er vel heller slik at de som styrer dette ikke vil.

Vi er meget takknemlige til de som valgte å gi sin stemme til oss denne gangen og kan love at vi ikke har glemt dere til tross for at valget er over for denne gang, vi står på landet rundt i kommunestyrer og fylkesting og kommer enda sterkere framover.

Du som går rundt med en liten «politiker» i magen og som vil være en del av ett kommende vinnende team må ta kontakt med undertegnede for å få i gang lokallag i din kommune eller å engasjere deg der vi allerede er etablert.

Takk igjen til alle de som valgte å gi sin stemme til Pensjonistpartiet denne gangen og husk at «de gamle er eldst» og at det kommer nye muligheter!