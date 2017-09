En gledens dag for Rauma!

Onsdag morgen offentliggjorde regjeringen en kjempegod nyhet for Rauma og hele regionen; HV-11 videreføres. Det var i fjor høst at regjeringen og Ap ble enige om at HV-11s «skjebne» skulle avgjøres når landmaktstudien var ferdigstilt. De tre partiene mente at det var et stort behov for en grundig gjennomgang av hele Heimevernet og andre grener i Forsvaret. I forrige uke var man kommet så langt i studiet om Heimevernet, at man da kunne trekke konklusjonen om at HV-11 skulle videreføres som i dag, basert på en militærfaglig vurdering. Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide besluttet da at konklusjonen kunne offentliggjøres før resten av utredningen var ferdigstilt. Derfor ble det onsdag morgen presentert at HV-11 skulle videreføres.

At presentasjonen kom nå like før valget har provosert opposisjonen. Jenny Klinge i Sp sier til Åndalsnes Avis: «Jeg tror ikke folk skal kjenne seg trygg på at denne entusiasmen for HV er så stor som den framstår noen dager før valget. Problemet er at jeg kan ikke tro at det er ektefølt».

Hva vi i Høyre føler, skal jeg ikke bruke så mye tid på, men at det er kommet fram i landmaktstudien at HV-11 bør videreføres, er det som betyr noe. Følelsene mine er ikke avgjørende for mitt standpunkt i denne saken. Men at entusiasmen og gleden i denne saken er ektefølt – det kan jeg forsikre deg om!

Videre sier Jenny Klinge til avisa: «Det er ikke nødvendig med utredninger hit og dit når det er så opplagt at HV må bestå». Hun mener altså at det ikke er nødvendig med utredninger, man bare føler ting er viktig og riktig. Vi er opptatt av at beslutningene som skal tas, må være fakta- og kunnskapsbaserte og gjennomtenkte.

Uansett politisk ståsted og oppfatninger så er i hvert fall Raumasamfunnet meget glad for beslutningen til Regjeringen. Beslutningen ble altså tatt i forrige uke, og at det kommer før valget er selvsagt ikke tilfeldig, men hvilket parti ville ha reist opp på Setnesmoen to dager etter valget og fortalt denne store nyheten?