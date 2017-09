Motorveiregjering? Nei takk!

Ingen har bevilget mer penger til gigantiske veiprosjekt på det sentrale Østlandet enn Høyreregjeringen, og ingen ønsker å bevilge mer til gigantiske veiprosjekt i Møre og Romsdal. Den æra og seieren skal Orten og Astrup definitivt ha. Rett skal være rett.

Jeg vil faktisk gi dem og dagens regjering tittelen «Motorveiregjeringen».

Selv om de ikke har lagt inn «mer enn» 6000 000 000 kroner til Møreaksen i statsbudsjettet nå, så kommer nok bare de to prosjektene Møreaksen og Hordfast til å koste mellom 60 - 80 milliarder de kommende årene.

Jernbanesatsningen i perioden er relativt god, men hadde det vært opp til Høyre og FRP, så hadde denne vært halvert. Stortingsflertallet måtte strekke dem etter hårene for å få til det som nå ligger inne i planene. SV ville gått lengre, fordi vi ser at med veksten rundt Oslo så kan vi ikke bygge ut veiene der i det uendelige, slik som Høyre ønsker, med enda flere felter inn til byen. Det genererer bare mer veitrafikk og nye utvidelser vil måtte komme, så lenge man også legger opp til at veksten ellers skal komme i de stor byene. Dessuten vil SV ha mer av godset over fra vei til bane.

Det siste innlegget fra Høyre-duoen er derfor nok et godt forsøk på solid villedning ei uke før valget, når de sier at SV skal innføre bombenger og kutte i vei i Møre og Romsdal for å finansiere jernbane. Bompenger foreslås i Oslo-området, der jernbane er en reell konkurrent til bilen, og der veitrafikk er et problem for folk. SV kutter ikke i et eneste veiprosjekt i Møre og Romsdal, bortsett fra det gigantiske katastrofeprosjektet Møreaksen. Vi prioriterer mer til bypakker i byene i fylket. Vi løser de faktiske hverdagsutfordringene i samferdselen for folk og næringsliv. (Jeg snakket forresten med en bedriftsleder på Nordmøre i går, som var oppriktig forbanna fordi han med Møreaksen eventuelt må frakte godset sitt om Midsund for å få det ut i markedet. Noe han og mange andre ikke er tjent med). SV vil utrede Romsdalsaksen.

Jeg registrerte at til tross for at fylkesrådmannen tidligere i år skrudde på den rødeste varsellampa og advarte kraftig mot realisering av Nordøyvegen, fordi fylket må bære en risiko på over 1 mrd kr i prosjektet(!) og evt. kanskje måtte legge ned videregående skoler i distriktet ved ulike scenario, så ga Høyre grønt lys. Jeg stemte imot, fordi SV prioriterer annerledes enn Høyre.

Dagens regjering er ei motorveiregjering, og har ikke hemninger når det gjelder dype undersjøiske tunneler, men det gagner ikke fylket vårt.

SV har ikke hatt en eneste representant i transportkomiteen i Stortinget denne perioden, så om Orten og Astrup ikke har hørt noen fra SV nevne Veblungsnes der, så er det nok helt korrekt observert. Jeg har også merket meg noe. Nemlig at Orten ikke har fått veien på Veblungsnes med, til tross for at han sitter på Stortinget og i komiteen. Hydrogenløsning på Raumabanen er et annet ekspempel på prosjekt som Høyre og Orten sier de vil jobbe med, men hvor faktiske prioriteringer uteblir. SV har ikke hatt en eneste representant fra Rauma siden slutten av 70-tallet, og jeg skjønner at Høyre vil gjøre det de kan for å holde det slik. Hadde vi hatt det så skal ingen være i tvil om at vi ville fortsette å føre en samferdselspolitikk som gagnet levende bygder og mindre byer også. Rassikring, veisikkerhet, ferjefrekvens, kollektivtrafikk, jernbane osv. hadde fått prioritet.

Vi skulle fått bedre veier i distriktet og Motorveikameratene skulle fått litt motstand.