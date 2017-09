Veiene skal bygges – ikke forfalle

Høyre i regjering har økt satsingen på veier kraftig. Derfor er det stort sett god asfalt på alle riksveier i Møre og Romsdal nå. De neste 12 årene skal vi øke satsingen ytterligere. Da skal utfordringene i Romsdalen løses. Innenfor de 1,6 mrd. kr som er satt av til store prosjekter i Romsdalen, og med mulige bidrag fra såkalte programområdemidler har vi også bedt

Statens vegvesen vurdere om veien forbi Veblungsnes kan rettes opp. Yvonne Wold (SV) kaller det en frekk påstand når vi i Åndalsnes Avis påstår at veisatsingen er i fare om SV (og MDG) får innflytelse på veipolitikken etter valget. Hun mener SV har best samferdselspolitikk. Det kan hende SV har en god samferdselspolitikk for noen, men det gjelder ikke befolkningen i Møre og Romsdal.

Sosialistisk Venstreparti har lagt frem et alternativt forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Å kalle den alternativ er riktigere enn å kalle den nasjonal, for pengene flyttes i stort monn fra viktige veibygginger i hele landet til Østlandet og de store byene. SV kutter 97 milliarder kroner i satsingen på vei de neste 12 årene. Wold viser til at SV vil kutte Møreaksen. Det er 6 mrd. kr satt av i NTP til det. Hvor skal resten av kuttene komme? Skal det gå utover nye prosjekter eller vedlikehold og trafikksikkerhetsarbeid på de veiene vi allerede har? Etter tiår med økende forfall på norske veier, har regjeringen snudd forfall til fornyelse. Det arbeidet må fortsette. Det er lite sannsynlig at SV ikke må kutte enda flere prosjekter i Møre og Romsdal når veibudsjettene barberes med 97 milliarder kroner.

De eneste partiene som har nevnt Veblungsnes i Stortinget de siste 10 årene er Høyre og våre samarbeidspartier. SV har ikke løftet Veblungsnes en eneste gang i Stortinget i denne perioden, eller andre veiprosjekter, men har stått hardt på for mer penger til Østlandet og de største byene.

Et annet kuriøst forslag fra SV er at partiet vil finansiere jernbane ved å sette opp nye bomstasjoner på veier som SV ikke vil utbedre. De fleste vil være enige i at bilistene betaler nok bompenger for å finansiere nye veiprosjekter, om ikke de skal begynne å betale for veier de ikke får.

Skulle det bli regjeringsskifte vil nok ikke SV få fullt gjennomslag for kutt i veisatsingen – men noe må det bli. Særlig hvis også MDG inngår i et nytt flertall. MDG vil kutte hele 75 prosent av veisatsingen i Nasjonal Transportplan. Dersom Ap og Sp skal danne flertall med SV og MDG, vil det bli forhandlet om hvor lite vei som skal bygges de neste årene. Høyre tenker motsatt. Vi går til valg på å fortsette et kraftig løft for veiene i Møre og Romsdal. Vi er i godt driv nå – og vil fortsette i samme tempo i nye fire år. Godt valg!

Helge Orten (H), stortingsrepresentant Møre og Romsdal

Nikolai Astrup (H), leder i transportkomiteen på Stortinget